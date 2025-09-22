Eskişehir'de Hamamyolu Çarşısı'nın 1950-1970 VR Deneyimi Açıldı

Eskişehir'de Hamamyolu Çarşısı'nın 1950-1970 Dönemi VR Deneyimi Açıldı

Eskişehir'de Hamamyolu Çarşısı'nın 1950-1970 dönemine ait toplumsal ve mekansal belleği, sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle yeniden canlandırılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Proje ve Katılımcılar

Sergi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de ziyarete açılan "1950-1970 Arası Hamamyolu Çarşısı VR Deneyimi" final sergisi kapsamında gerçekleştirildi. Çalışma, TÜBİTAK 1001 desteğiyle yürütülen "Kentsel ve Kültürel Belleğin Sürdürülebilirliği Kapsamında Sanal Gerçeklik Teknolojileri İle Anımsama Kutusu Deneyimi Tasarımı Model Önerisi (URBANMEMORYBOX)" projesiyle hazırlandı.

Projenin koordinatörlüğünü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk üstlendi. Çalışmaya Eskişehir Teknik, Harran ve Yeditepe üniversiteleri ile araştırmacılar ve uzman danışmanlar katkı verdi.

Açılış ve Ziyaretçi Deneyimi

Serginin açılış kurdelesi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından kesildi. Ziyaretçiler, sergide sağlanan VR gözlükleriyle Hamamyolu Çarşısı'nın geçmiş atmosferini deneyimleyerek dönemin günlük yaşamına dair ayrıntıları keşfetme imkânı buldu.

Sergi, tüm yaş gruplarına yönelik olarak tasarlandı ve ziyaretçilere hem mekânsal hem de toplumsal belleği yaşatan bir hatırlama deneyimi sunuyor.

Ziyaret Bilgileri

Sergi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de ziyaret edilebilir olup, açık kalış süresi 26 Eylül tarihine kadar devam ediyor.

