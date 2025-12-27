Eskişehir'de Kar Sürprizi: Anadolu Üniversitesi'nde Kartpostallık Manzaralar

Eskişehir'de kar sürprizi kenti beyaza bürüdü

Gece yağışı Anadolu Üniversitesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

Meteorolojinin tahmin ettiği üzere Eskişehir'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı beyaza bürüdü. Yağış sonucunda ağaçlar, binaların çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Sabah uyandıklarında çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, yağışı sevinçle karşıladı. Kent genelinde oluşan görüntüler fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde ise kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlar ve öğrenciler, oluşan hoş görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

