DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Eskişehir'de Kar Sürprizi: Anadolu Üniversitesi'nde Kartpostallık Manzaralar

Eskişehir’de gece etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü; Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde kartpostallık manzaralar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:10
Eskişehir'de Kar Sürprizi: Anadolu Üniversitesi'nde Kartpostallık Manzaralar

Eskişehir'de kar sürprizi kenti beyaza bürüdü

Gece yağışı Anadolu Üniversitesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

Meteorolojinin tahmin ettiği üzere Eskişehir'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı beyaza bürüdü. Yağış sonucunda ağaçlar, binaların çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Sabah uyandıklarında çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, yağışı sevinçle karşıladı. Kent genelinde oluşan görüntüler fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde ise kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlar ve öğrenciler, oluşan hoş görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

ESKİŞEHİR'DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONUCUNDA ÇEVRE BEYAZA BÜRÜNÜRKEN...

ESKİŞEHİR'DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONUCUNDA ÇEVRE BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, KARTPOSTALLIK MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI.

ESKİŞEHİR'DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONUCUNDA ÇEVRE BEYAZA BÜRÜNÜRKEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli ve Bozdoğan'da 2,1 milyon TL'lik altyapı atağı
2
Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 Yıllık Genel Cerrah Metin Özer’e Duygusal Veda
3
Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar
4
Kütahya Tavşanlı'da Kar Sevinci
5
Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeni Hayat: İndere Konutları'nda Güven ve Huzur
6
Kocaeli'ye Lapa Lapa Kar: Kartepe'de 10 cm'e Ulaştı
7
Batman'da Direkte Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti