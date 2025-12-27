Eskişehir İnönü'de kışın ilk karı beyaza bürüdü
Beyaz örtü sokakları renklendirdi
Eskişehir’in İnönü ilçesi bugün kış mevsiminin ilk kar yağışı ile beyaza büründü. Kısa sürede etkisini gösteren yağış, yerleşim yerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Karın tadını çıkaran vatandaşlar sokaklarda sevinçli anlar yaşarken, sokaklarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan yağışla birlikte, İnönü Belediyesi ekipleri kar yağışını yakından takip ederken, muhtemel olumsuzluklara müdahale için hazır olduğu öğrenildi.
