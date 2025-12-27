DOLAR
Eskişehir İnönü'de kışın ilk karı beyaza bürüdü

Eskişehir’in İnönü ilçesinde mevsimin ilk karı yerleşimi beyaza bürüdü; vatandaşlar sevinç yaşadı, belediye ekipleri hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:16
Beyaz örtü sokakları renklendirdi

Eskişehir’in İnönü ilçesi bugün kış mevsiminin ilk kar yağışı ile beyaza büründü. Kısa sürede etkisini gösteren yağış, yerleşim yerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karın tadını çıkaran vatandaşlar sokaklarda sevinçli anlar yaşarken, sokaklarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan yağışla birlikte, İnönü Belediyesi ekipleri kar yağışını yakından takip ederken, muhtemel olumsuzluklara müdahale için hazır olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

