DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

ESMİAD'tan Eskişehir Belediye Başkanlarına Ziyaret: Ünlüce, Kurt ve Ataç'la İş Birliği Görüşmeleri

ESMİAD, Eskişehir belediye başkanlarıyla bir araya gelerek ekonomik gelişme, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve yerel iş dünyasının durumu üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:13
ESMİAD'tan Eskişehir Belediye Başkanlarına Ziyaret: Ünlüce, Kurt ve Ataç'la İş Birliği Görüşmeleri

ESMİAD'tan Eskişehir Belediye Başkanlarına Ziyaret

Ziyaretin odağı: ekonomik gelişme ve girişimcilik

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) üyeleri ve yönetim kurulu, Eskişehir'deki belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyarette Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile bir araya gelinerek, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yerel iş dünyasının mevcut durumu üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek yetkilileri açıklamasında, "Nazik ev sahiplikleri, samimi yaklaşımları ve yapıcı değerlendirmeleri için kendilerine teşekkür eder, şehrimizin ortak geleceği adına iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz" ifadesine yer verdi.

ESKİŞEHİR MÜTEŞEBBİS İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ESMİAD), ESKİŞEHİR'DEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARETTE...

ESKİŞEHİR MÜTEŞEBBİS İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ESMİAD), ESKİŞEHİR'DEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARETTE BULUNDU.

ESKİŞEHİR MÜTEŞEBBİS İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ESMİAD), ESKİŞEHİR'DEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARETTE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli ve Bozdoğan'da 2,1 milyon TL'lik altyapı atağı
2
Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 Yıllık Genel Cerrah Metin Özer’e Duygusal Veda
3
Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar
4
Kütahya Tavşanlı'da Kar Sevinci
5
Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeni Hayat: İndere Konutları'nda Güven ve Huzur
6
Kocaeli'ye Lapa Lapa Kar: Kartepe'de 10 cm'e Ulaştı
7
Batman'da Direkte Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti