ESMİAD'tan Eskişehir Belediye Başkanlarına Ziyaret: Ünlüce, Kurt ve Ataç'la İş Birliği Görüşmeleri

ESMİAD'tan Eskişehir Belediye Başkanlarına Ziyaret

Ziyaretin odağı: ekonomik gelişme ve girişimcilik

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) üyeleri ve yönetim kurulu, Eskişehir'deki belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyarette Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile bir araya gelinerek, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yerel iş dünyasının mevcut durumu üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek yetkilileri açıklamasında, "Nazik ev sahiplikleri, samimi yaklaşımları ve yapıcı değerlendirmeleri için kendilerine teşekkür eder, şehrimizin ortak geleceği adına iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz" ifadesine yer verdi.

ESKİŞEHİR MÜTEŞEBBİS İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ESMİAD), ESKİŞEHİR'DEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARETTE BULUNDU.