Evdeki malzemelerle nefis tatlı! Sadece 15 dakikada hemen hazır

Bu tatlı hiçbir ek malzeme gerektirmez. Çünkü evinizde hangi malzemeler varsa onu kullanabilirsiniz. Yiyenler arasında “süper kolay tatlı” olarak da adlandırılan, oldukça pratik bir son kurtarıcı tatlısıdır. İşte; Evde bulunan malzemelerle yapılan tatlı tarifi..

Bu tatlıyı yaparken evde bulunan malzemeleri kullanın ve tarifi kendinize göre yorumlayın. İsterseniz aşağıdaki malzemeleri kullanarak bu lezzetli tatlı tarifini uygulayın.

Malzemeler:

1 çay bardağı irmik

1 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 dolu yemek kaşığı taneli haşhaş

1 su bardağı süt

Aldığı kadar un





Şerbeti için:

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Tatlı şerbeti malzemelerini tencereye ekleyin. Daha sonra ocağa alıp şerbeti 15-20 dakika pişirin. Şerbeti ocaktan almadan önce limonu ekleyip iki kez daha pişirin.

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ekleyin. Köpük köpük olana kadar mikserle karıştırın.

Sıvı yağ, süt, haşhaş tohumu ve irmiği ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kek karışımını fırın tepsisine dökün. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında iyice pişirin. Tatlı kek tamamen piştikten sonra ilk sıcaklığının çıkması için bir süre dinlenmeye bırakın. Daha sonra şurubu dökün. Tatlının şerbeti çekmesi için yaklaşık bir saat kadar bekleyin. Şerbetli tatlıyı kesip afiyetle yiyebilirsiniz.