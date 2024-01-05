Fay hattı hareketlendi! 2 ilde 6,8'lik büyük deprem uyarısı: Uykuları kaçıracak

Jeofizik Mühendisi Ahmet Ercan Bolu-Gerede-Çankırı bölgesini 6.8'lik bir deprem için uyardı! Ayrıntılar haberimizde...

Fay hattı hareketlendi! 2 ilde 6,8'lik büyük deprem uyarısı: Uykuları kaçıracak
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Çankırı'da yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede beklenen risklere dikkat çekerek, Bolu-Gerede-Çankırı arasında olası bir 6,8 büyüklüğündeki depreme karşı uyarıda bulundu.

Ercan'ın yaptığı açıklamada, 27 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen Çankırı-Ilgaz depreminin, Kuzey Anadolu Kırığı'ndaki gerilmenin bir belirtisi olduğunu vurguladı. Analizlerine dayanarak, Bolu-Gerede-Çankırı arasında 6,0 ila 6,8 büyüklüğünde bir depremin olasılığına işaret etti. Ancak, bu potansiyel depremin ne zaman gerçekleşeceği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

Bolu ve Çankırı İçin 6,8'lik Deprem

Ercan, bu tür durumlarda alınacak önlemlere de değindi. Sağlam yerlerde güçlü çelik yapıların önemine vurgu yaparak, ekonomik güçle desteklenmiş bir dayanıklılığın gerekliliğine dikkat çekti.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Çankırı'daki depremi değerlendirerek, bölgedeki normal fay hatlarına dikkat çekti. Depremin büyüklüğünü 4,7 olarak belirten Görür, umarım zarar vermemiştir temennisinde bulundu.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın uyarısı, bölgedeki deprem riskinin önemini vurguluyor. Bu tür bilgiler ışığında, yerel yönetimlerin ve halkın deprem hazırlıklarını arttırmaları, güvenli binaların inşa edilmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.

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