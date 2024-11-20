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Fethiye Film Festivali 2023 Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2. Fethiye Film Festivali, eğlenceli etkinlikleriyle başladı. 24 Kasım'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:27
Fethiye Film Festivali 2023 Başladı

Fethiye Film Festivali 2023 Yılında Kapılarını Açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fethiye Film Festivali, sinemaseverleri bir araya getirdi. Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesi destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yeşilçam Film Afişleri Sergisiyle Festivale Başlangıç

Festivalin ilk gününde, ziyaretçilerin ilgisine sunulan Yeşilçam film afişleri sergisi büyük ilgi gördü. FEFSAD Başkanı Canan Tor, sergiye sosyal medya üzerinden gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Çeşitli Kategorilerde Filmler Gösterilecek

Fethiye Film Festivali, kısa ve uzun metrajlı filmler ile zengin bir içerik sunuyor. Kurmaca, deneysel, belgesel, canlandırma ve komedi kategorilerindeki filmler, sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, 24 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında çok sayıda film gösterimi ve etkinlik gerçekleşmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fethiye Film Festivali başladı....

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fethiye Film Festivali başladı. Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fethiye Film Festivali başladı....

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fethiye Film Festivali başladı. Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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