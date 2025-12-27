Filistin’de Kadın Olmak Paneli — Gazze’de Vahşet ve Medya Algısı

Filistin’de Kadın Olmak paneli Düzce’de gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Filistin’de Kadın Olmak adlı panel, Düzce Valiliği koordinasyonunda, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğinde Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Programa katılanlar

Programa Vali Selçuk Aslan ve eşi Başöğretmen Pınar Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Vali Yardımcıları Dr. Ömer Yılmaz ve Ömer Sağlam, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Selçuk Aslan: Kadınların rolü ve savaşın etkileri

Programda konuşan Selçuk Aslan, hayat ve yaşam hakkının her şeyden üstün olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir savaşın tek yönlü kazananı yoktur. Dünyada savaşların etkileri, toplumsal yapının her katmanında hissedilirken, bu etkilerden en çok etkilenenlerin başında kadınlar ve çocuklar gelmektedir. Filistin’de süregelen çatışma ortamı, bölge halkının yaşam şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırırken, özellikle kadınların karşılaştığı zorluklar, daha da belirgin hale gelmektedir. Toplumların bel kemiği olan kadınların, yalnızca dünyaya bir can getiren varlık olmalarının ötesinde, hayata tutunan, derleyen, toparlayan, hayatı dengeye kavuşturan rollerinin ve varlıklarının önemi oldukça büyüktür. Ancak kadınlar, Filistin’de yaşam öyküleriyle değil, yaşamla ölüm arasında sıkışan yönleriyle hayatta kalma mücadelesi vermektedir. İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında kadınlar, ailelerini, eşlerini yalnız bırakmadan mücadelelerine ortak olmaktadır"

Panel moderatörü ve destek vurgusu

Panelin moderatörlüğünü yapan Başöğretmen Pınar Aslan, çözüm arayışlarında yürütülen diplomasinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Filistin’de yaşanan sorunların çözümünde, uzun bir uğraşı ve karşı stratejinin oluşturulmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin, tüm dünya hükümetlerine örnek olacak şekilde verdikleri destek, zulme çözüm çabalarını dünya gündeminde tutma ve buna uygun stratejiler geliştirme uğraşları örnek bir rol model olmaktadır"

Ayşe Keşir: Kadın ve çocukların hedef alındığına dikkat

Milletvekili Ayşe Keşir, Gazze saldırılarında 20 binden fazla çocuğun öldüğünü ve çatışmaların şiddetlendiği dönemlerde günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü ifade etti. Keşir, kadınların temel insani ihtiyaçlara erişimde—özellikle sağlığa erişim ve açlık konusunda—büyük zorluk yaşadığını belirtti. Ayrıca İsrail’in nüfus politikalarına atıf yaparak tarihsel nüfus verilerini hatırlattı: ülkenin ilk kurulduğu yıllarda 850 bin civarında bir nüfusa sahip olduğunu ve bugün doğurganlık oranının 2,7’nin altına düşmediğini vurguladı. Keşir, bu çerçevede İsrail’in nüfusu güç olarak gördüğünü ve bunun sonucunda Filistinli kadın ve çocukları sistemli şekilde hedef aldığını söyledi.

Saadet Oruç: Medya algısı ve çağrı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Gazze meselesinin uluslararası medya boyutuna dikkat çekerek, bir toplumun durumunu anlamada kadınların statüsüne bakmanın belirleyici olduğunu ifade etti. Oruç, "Gazze’de vahşet ve soykırım fotoğrafı varken, Batı medyasının İslam düşmanlığından dolayı, Gazze ve Filistin’e bakışının olumsuz etkilendiğini" belirtti ve Batı toplumlarında bu algının kırılmaya başladığını, halkların sokaklara çıktığını söyledi.

Oruç ayrıca boykotun, duyarlılığın, farkındalığın ve sivil inisiyatifin önemine vurgu yaparak tüm vatandaşları 1 Ocak 2026 tarihinde Galata Köprüsü’ndeki buluşmaya çağırdı.

Panelin kapanışı

"Filistin’de Kadın Olmak" adlı panel, konuşmaların ardından plaket takdimi ile sona erdi.

