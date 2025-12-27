Filistin ve Sudan İçin 'Bir Alışveriş, Bir Umut' — Türk Kızılay Erzurum'dan Yardım Çarşısı

Filistin ve Sudan İçin "Bir Alışveriş, Bir Umut"

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi, dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin-Gazze ve iç çatışmaların gölgesinde açlıkla mücadele eden Sudan’daki insanlar için anlamlı bir yardım seferberliği başlatıyor.

Etkinlik Detayları

İyilik Hayır Çarşısı, 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kapılarını açacak. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamı, bölgedeki mazlum halklara ulaştırılmak üzere ilgili yardım kanallarına aktarılacak.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "İnsanlık Onuru İçin Bir Aradayız Son yılların en büyük insani krizlerinin yaşandığı Gazze ve Sudan’da; gıda, temiz su ve tıbbi malzemeye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu sessiz çığlığa kulak vermek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı elde edilecek gelirin tamamı, bölgedeki mazlum halklara ulaştırılmak üzere ilgili yardım kanallarına aktarılacak. Zengin İçerik ve Gönüllü Seferberliği İki gün sürecek olan hayır ç arşısında; Kızılay Kadın, Genç Kızılay gönüllülerimizin hazırladığı yöresel ev yemekleri, el emeği göz nuru ürünler, tekstil, kitap ve hediyelik eşya stantları yer alacak. Sadece bir alışveriş alanı değil, aynı zamanda bir dayanışma platformu olması hedeflenen etkinlikte, Filistin ve Sudan’daki durum hakkında farkındalık oluşturacak görsel sunumlar da gerçekleştirilecek" denildi.

Organizasyon adına açıklama yapan Kızılay İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez ise şunları kaydetti: "Sınırların ötesindeki acıları dindirmek, açlıkla ve imkânsızlıkla mücadele eden kardeşlerimize "Yalnız Değilsiniz" demek için bu yola çıktık. 27-28 Aralık tarihlerinde tüm halkımızı bu hayır çarşısına, elden ele büyüyen bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyoruz."

İki gün sürecek olan etkinlik, yöresel ürünler ve gönüllü katkılarıyla hem gelir sağlamak hem de kamuoyunda farkındalık yaratmak amaçlı düzenleniyor. Tüm halkın katılımına açık olan bu hayır çarşısı, destek vermek isteyenler için bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor.

KIZILAY İL MERKEZİ BAŞKANI DR. HÜSEYİN BEKMEZ