Gaziantep'in Yeni Model Bakır Su Mataraları Trend Oldu

Gaziantep'in coğrafi patentli bakır ustaları, geleneksel yöntemlerle üretilen yeni model bakır su mataralarına yurtiçi ve yurtdışında yoğun talep görüyor. Fiyat 1300–3000 TL.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:26
Coğrafi patentini elinde bulunduran Gaziantepte geleneksel yöntemlerle üretilen bakır su mataraları, hem Türkiye hem de dünya pazarında büyük rağbet görüyor. Şehirde asırlık bakırcılık mesleği, yenilenen tasarım ve modellerle yeniden canlanıyor.

Canlanan Geleneksel Zanaat

Bakırcı ustaları, kullanımın azalmasıyla sektörden çekilmek yerine hediyelik ve modern tasarımlara yönelerek kendilerine yeni gelir kapıları açtı. Eski tencere, kazan ve kahve takımı üretiminden, bu yılın trend ürünü olan bakır su mataralarına kadar üretim çeşitliliği arttı.

İhracat ve Pazar

Emektar ustaların ürettiği ürünler; Irak, İran ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerine ve birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Bakırcılar Çarşısı, ahşap kaplamalı dükkanları ve taş döşeli sokaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

Ürün Özellikleri ve Kullanım Alanları

Bakır mataralar; su, meyve suyu ve kokteyl gibi soğuk içecekler için sızdırmaz ve bazılarında termos özellikli olarak tasarlanıyor. Üzerlerindeki el işlemeleri ve estetik gövde tasarımları nedeniyle tercih ediliyor. Modern ve pratik yapıları sayesinde özellikle doğaseverlerin doğa gezilerinde kullanımı yaygınlaştı.

Usta Görüşü

Recep Hançerkıran, 50 yıldır bakır ustası olduğunu belirterek, bakır ürünlere olan ilginin son yıllarda yeniden arttığını vurguluyor. Hançerkıran, bakırın doğal olarak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ve ürünlerin üretim sürecinin 7-8 aşamadan geçtiğini aktardı. Ayrıca bu yıl su mataralarının talep gördüğünü, üretimin yoğunlaştığını ve fiyatların 1300 TL’den başlayıp 3000 TL’ye kadar çıktığını söyledi.

Geleneksel el işçiliği ile modern tasarımı birleştiren Gaziantep bakırcılığı, hem kültürel mirası koruyor hem de ekonomik olarak yeniden hareketleniyor.

