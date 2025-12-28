DOLAR
Hakkari'de Kar Fırtınası: 96 Köy ve 205 Mezra Yolu Kapandı

Hakkari'de yoğun kar ve fırtına nedeniyle 96 köy ile 205 mezra yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:21
İl Özel İdaresi ekipleri zorlu şartlarda çalışıyor

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyor ve çalışmaların hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceğini bildiriyor.

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE FIRTINA, ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 96 KÖY VE 205 MEZRA YOLU KAR VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI.

