Hakkari'de Kar Fırtınası: 96 Köy ve 205 Mezra Yolu Kapandı

İl Özel İdaresi ekipleri zorlu şartlarda çalışıyor

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyor ve çalışmaların hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceğini bildiriyor.

