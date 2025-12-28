Kahramanmaraş'ta Semt Pazarlarında Kış Yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta soğuk havanın etkisini göstermesiyle semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Kış meyve ve sebzelerinin üretiminin artmasıyla pazarlarda ürün çeşitliliği yükseldi.

Pazar tezgâhlarında portakal, mandalina, pırasa, ıspanak ve kereviz gibi mevsim ürünleri ön plana çıktı; bu ürünlerin bulunduğu tezgâhların önünde yoğunluk oluştu.

Esnafın Görüşleri

Pazar esnafı, havaların soğumasıyla tezgahlarda artan ürün çeşitliliğinin müşteri yoğunluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Osman Ceyhan, "Doğal olarak en çok tüketilen elma, muz, mandalina ve narenciye çeşitleridir" dedi.

Kenan Demir ise, "En çok satılan ıspanak, pırasa ve marul gibi mevsiminde tüketilen ürünlerdir" şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ’TA KIŞ MEVSİMİNİN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SEMT PAZARLARINDA KIŞ SOFRALARINA YÖNELİK ÜRÜNLERE İLGİNİN ARTTIĞI GÖRÜLDÜ