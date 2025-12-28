DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Kahramanmaraş'ta Semt Pazarlarında Kış Yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta soğuk hava semt pazarlarına ilgiyi artırdı; portakal, mandalina, pırasa, ıspanak ve kereviz öne çıktı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:55
Kahramanmaraş'ta Semt Pazarlarında Kış Yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta Semt Pazarlarında Kış Yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta soğuk havanın etkisini göstermesiyle semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Kış meyve ve sebzelerinin üretiminin artmasıyla pazarlarda ürün çeşitliliği yükseldi.

Pazar tezgâhlarında portakal, mandalina, pırasa, ıspanak ve kereviz gibi mevsim ürünleri ön plana çıktı; bu ürünlerin bulunduğu tezgâhların önünde yoğunluk oluştu.

Esnafın Görüşleri

Pazar esnafı, havaların soğumasıyla tezgahlarda artan ürün çeşitliliğinin müşteri yoğunluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Osman Ceyhan, "Doğal olarak en çok tüketilen elma, muz, mandalina ve narenciye çeşitleridir" dedi.

Kenan Demir ise, "En çok satılan ıspanak, pırasa ve marul gibi mevsiminde tüketilen ürünlerdir" şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ’TA KIŞ MEVSİMİNİN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SEMT PAZARLARINDA KIŞ SOFRALARINA...

KAHRAMANMARAŞ’TA KIŞ MEVSİMİNİN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SEMT PAZARLARINDA KIŞ SOFRALARINA YÖNELİK ÜRÜNLERE İLGİNİN ARTTIĞI GÖRÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ’TA KIŞ MEVSİMİNİN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SEMT PAZARLARINDA KIŞ SOFRALARINA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
2
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
3
Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu
4
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
5
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı
6
Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti