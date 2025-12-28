Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

Başkan İbrahim Sandıkçı: Sıfır atıkla hem ekonomiye hem eğitime yatırım

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede hayata geçirilen sıfır atık projeleriyle hem aile bütçesine katkı sağladıklarını hem de doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirdiklerini açıkladı.

Canik Sıfır Atık Marketinde, ailelerin evlerinde ayrı ayrı topladıkları geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında alışveriş yapabildiğini anlatan Sandıkçı, markette ayrıca çocuklar ve gençler için oluşturulan eğitim bölümlerinde uygulamalı çevre programlarının düzenlendiğini vurguladı.

Başkan Sandıkçı, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Canik’imizde doğa ve çevre dostu nesiller yetiştiriyoruz."

Sandıkçı, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Canik Sıfır Atık Marketimizle aile bütçesine katkılar sunarken, çocuklarımızı ve gençlerimizi sıfır atık, doğa, çevre ve enerji verimliliği başta olmak üzere birçok alanda uygulamalı eğitim programıyla bir araya getiriyoruz. Ailelerimiz, evlerinde ayrı bir şekilde sınıflandırdıkları geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında topladıkları market puanlarıyla Canik Sıfır Atık Marketimizden dilediği ürünü alabiliyor. Aile bütçesine katkılar sunduğumuz marketimizde, ayrıca çocuklarımız ve gençlerimiz için sıfır atık, doğa ve çevre temalarında eğitimler, eğitici ve eğlenceli aktiviteler düzenliyoruz. Canik Orman Okulu ve Canik Sıfır Atık Köyümüzle birlikte Canik Sıfır Atık Marketimizle de sıfır atık konusunda farkındalık oluşturuyor, doğaya ve çevreye saygılı nesiller yetiştiriyoruz."

Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi’nde yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu çalışmaların hem ekonomik hem de eğitimsel katkı sağladığını kaydetti.

SAMSUN'UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK SIFIR ATIK MARKETİ'YLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI SUNDUKLARINI, GENÇLERE DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ.