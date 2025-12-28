DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

Canik Sıfır Atık Marketi, geri dönüştürülebilir atık karşılığında alışveriş imkânı sunuyor; çocuk ve gençlere uygulamalı çevre eğitimi veriliyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:43
Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

Başkan İbrahim Sandıkçı: Sıfır atıkla hem ekonomiye hem eğitime yatırım

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede hayata geçirilen sıfır atık projeleriyle hem aile bütçesine katkı sağladıklarını hem de doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirdiklerini açıkladı.

Canik Sıfır Atık Marketinde, ailelerin evlerinde ayrı ayrı topladıkları geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında alışveriş yapabildiğini anlatan Sandıkçı, markette ayrıca çocuklar ve gençler için oluşturulan eğitim bölümlerinde uygulamalı çevre programlarının düzenlendiğini vurguladı.

Başkan Sandıkçı, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Canik’imizde doğa ve çevre dostu nesiller yetiştiriyoruz."

Sandıkçı, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Canik Sıfır Atık Marketimizle aile bütçesine katkılar sunarken, çocuklarımızı ve gençlerimizi sıfır atık, doğa, çevre ve enerji verimliliği başta olmak üzere birçok alanda uygulamalı eğitim programıyla bir araya getiriyoruz. Ailelerimiz, evlerinde ayrı bir şekilde sınıflandırdıkları geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında topladıkları market puanlarıyla Canik Sıfır Atık Marketimizden dilediği ürünü alabiliyor. Aile bütçesine katkılar sunduğumuz marketimizde, ayrıca çocuklarımız ve gençlerimiz için sıfır atık, doğa ve çevre temalarında eğitimler, eğitici ve eğlenceli aktiviteler düzenliyoruz. Canik Orman Okulu ve Canik Sıfır Atık Köyümüzle birlikte Canik Sıfır Atık Marketimizle de sıfır atık konusunda farkındalık oluşturuyor, doğaya ve çevreye saygılı nesiller yetiştiriyoruz."

Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi’nde yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu çalışmaların hem ekonomik hem de eğitimsel katkı sağladığını kaydetti.

SAMSUN'UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK SIFIR ATIK MARKETİ'YLE AİLE BÜTÇESİNE...

SAMSUN'UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK SIFIR ATIK MARKETİ'YLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI SUNDUKLARINI, GENÇLERE DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ.

SAMSUN'UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK SIFIR ATIK MARKETİ'YLE AİLE BÜTÇESİNE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
2
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı
3
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
4
Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu
5
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
6
Samsun akaryakıt istasyonu faciası: Çiğdem Kaya’nın yürek yakan doğum günü paylaşımı
7
Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti