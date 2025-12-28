Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi

Elazığ'da kar yağışı tarihi dokuyu bembeyaz örtüyle kapladı

Elazığ’da dün etkili olan kar yağışı, medeniyetler beşiği olan 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesini beyaz gelinliğine bürüdü.

Karla kaplanan Harput Kalesi, Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi ve çevresindeki türbeler ile diğer tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen bölge, dron ile görüntülenerek izleyenlere eşsiz manzaralar sundu.

Yoğun kar örtüsü, Harput’un tarihî dokusunu vurgularken ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen yaşattı.

