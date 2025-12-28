DOLAR
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi

Elazığ'da dün etkili kar yağışıyla 1200 rakımlı Harput Mahallesi karla kaplandı; Harput Kalesi, Ulu Cami minaresi ve türbeler dronla kartpostallık görüntüler verdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:07
Elazığ'da kar yağışı tarihi dokuyu bembeyaz örtüyle kapladı

Elazığ’da dün etkili olan kar yağışı, medeniyetler beşiği olan 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesini beyaz gelinliğine bürüdü.

Karla kaplanan Harput Kalesi, Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi ve çevresindeki türbeler ile diğer tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen bölge, dron ile görüntülenerek izleyenlere eşsiz manzaralar sundu.

Yoğun kar örtüsü, Harput’un tarihî dokusunu vurgularken ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen yaşattı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

