Hakkari'de Tipide Mahsur Kalan Sporcular ve Sağlık Ekibi Kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) — Tipide Mahsur Kalan Sporcular ve Sağlıkçılar Kurtarıldı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve zaman zaman fırtınaya dönüşen tipi, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler güçlük yaşarken, bölgede mahsur kalanlar için seferberlik ilan edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Tipi nedeniyle yolda kayan bir ambulans ile Doğubeyazıt Spor Kulübü sporcularını taşıyan otobüs, yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdü ve araçlardaki kişiler güvenli şekilde kurtarıldı.

Belediye Ekiplerinin Müdahalesi

Belediye karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için yoğun kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine rağmen yolların açık tutulması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için aralıksız görev yaptı. Müdahale sonucunda ambulansta ve otobüste bulunanlar güvenli şekilde yoluna devam edebildi.

Mahallede Kar Sevinci

Yoğun çalışmaların yürütüldüğü sırada bazı çocuklar ise hafta sonunu fırsat bilerek gece yarısı mahalle aralarında kaymanın sevincini yaşadı.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının bölgedeki ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla devam ettiğini bildirdi.

