Samsun akaryakıt istasyonu faciası: Çiğdem Kaya’nın yürek yakan doğum günü paylaşımı

Samsun akaryakıt istasyonu faciasında acı paylaşım

Olayın ayrıntıları

Canik ilçesi Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, oto yıkama bölümünde aracını yıkayan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) göçük altında kalarak yaşamını yitirmiş; anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtulmuştu. Olay, 27 Nisan 2025 gecesi gerçekleşti.

Dava süreci ve duruşma

Söz konusu olayla ilgili davanın ilk duruşması 4 Aralık tarihinde Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Akaryakıt istasyonu sahibi ve müdürü yargılanıyor; duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Anne Çiğdem Kaya’nın yürek yakan paylaşımı

Hayatını kaybeden Açelya Mina Kaya yaşasaydı 8. doğum gününü kutlayacaktı. Acılı anne Çiğdem Kaya, sosyal paylaşım sitesinde eşi ve kızlarının da yer aldığı geçen yılki doğum günü fotoğraflarını paylaştı ve üzerine şu duygusal notu düştü:

"27 Aralık Açelya Minam iyiki doğdun ilk göz ağrım. Bu sene üfleyemedin pastanı. Cennette komşu ol peygamber evlatlarına yavrum. Rahat uyu"

Ayrıca kızının mezarının yer aldığı fotoğrafın altına yazdığı "Doyamadım kokuna" notu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişinin yüreğini dağladı.

Olayın hukuki süreci devam ederken, aileye ve kayıplara ilişkin paylaşımlar toplumda derin üzüntü oluşturuyor.

