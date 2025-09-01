Harran ve Soğmatar Kazıları Sergisi Şanlıurfa'da Açıldı

UNESCO geçici listesinde yer alan ören yerlerinden 95 eser ziyaretçiye sunuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harran ilçesindeki ören yerlerinde bulunan eserlerden oluşan Harran ve Soğmatar Kazıları sergisi açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce “102. Yılda 102 Sergi” projesi kapsamında organize edilen sergi, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, yüzlerce yıllık geçmişe sahip 95 seçkin eser yer alıyor. Açılışta konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin kültür varlıkları açısından önemli bir birikime sahip olduğunu söyledi.

Şıldak, sergide ilk kez görülecek eserlerin bulunduğunu belirterek: “Hem Harran hem de Soğmatar kazılarında ortaya çıkarılan çok önemli eserler var. Taş Tepeler Projesi kapsamında Karahantepe'de elde edilen bulgular ise Ankara'da sergileniyor. Şanlıurfa, yer üstü bereketlerinin yanı sıra yer altı zenginliklerini de bünyesinde barındıran bir kültür ve tarih şehridir. İlimizin bu potansiyeliyle gurur duyuyoruz. Herkesi bu özel eserleri görmeye davet ediyorum.”

Açılışın ardından Şıldak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Güllüoğlu ve Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile sergiyi gezerek Harran Örenyeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal'dan bilgi aldı.

Sergi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.