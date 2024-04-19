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Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

A101'den peynir, yoğurt, süt, ayçiçek yağı, kıyma ve yumurta alanlar 350 TL iade alacaklar..

Yayın Tarihi: 19.04.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 14:14
Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan A101, milyonlarca müşterisine 350 TL'ye kadar iade fırsatı sundu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için yapmaları gerekenleri bu makalemizde ele aldık..

A101 VE GARANTİ BBVA KAMPANYASI

A101 ile Garanti BBVA'nın iş birliği ile düzenlenen kampanyada başvuru yapanlara 350 TL para iadesi yapılacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

Garanti BBVA'da yeniyseniz 1 Nisan - 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri olmak istiyorum" adımına geçerek A1012024 promosyon kodunu uygulayabilirsiniz.

Garanti BBVA Mobil'in "Profil ve Ayarlar" adımındaki "Promosyon Kodunu Paylaş/Girin" alanında ilgili kampanyayı seçip A1012024 promosyon kodunu girmelisiniz.

Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Kriterleri karşılayan ve promosyon kodunu giren müşterilere www a101 com tr/ekstra internet sitesi ve A101 Yeni – Ekstra mobil uygulamasından yapılacak 350 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 350 TL indirim kodu verilecek.

Müşteriler indirim kodlarına Garanti BBVA mobil uygulamasının Kampanyalar bölümünden veya Garanti BBVA İnternet Bankacılığından ulaşabilirler. Kupon kodu 3 gün içerisinde ilgili bölümde yayınlanacaktır.

Kampanyalar bölümüne mobil uygulamadaki “çan” ikonundan ve sağ üst köşedeki "Hediye Paketi" ikonundan ulaşılır.

Kişisel olarak oluşturulan indirim kodlarının 5 Mayıs 2024 23:59'a kadar kullanılacağı bildirildi. Bu tarihe kadar kullanılmamış olan kodlar geçersiz olacaktır.

A1012024 kodunu giren Garanti BBVA üyeleri, 350 TL indirimin yanı sıra www.a101.com.tr/ekstra internet sitesi ve A101 Yeni – Ekstra mobil uygulaması üzerinden bonus kredi kartıyla anında 500 TL tutarında alışveriş sonrası 250 TL bonus alabilirsiniz.

Bu koşulları sağlayanlar A101 üzerinden yapacakları alışverişlerde 350 liraya kadar para iadesi alabilecekler. Kazandığınız para bir sonraki alışverişinizde kullanılabilir ve harcamanızdan düşülecektir.

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