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İNDİRİM YAĞMURU BAŞLADI! Araç piyasası karıştı: 250 Bin TL indirim fırsatı

Kia'nın Stonic, Sportage ve EV6 modelleri, Türkiye'deki otomobil meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Nisan ayına özel yayınlanan fiyat listesine göz atıldığında, Kia'nın Stonic SUV modelinin, piyasadaki bazı Dacia Duster seçeneklerine kıyasla daha ekonomik olduğu anlaşılıyor. Özellikle EV6 modeli için sunulan 250.000 TL'lik indirim ise tüketiciler için oldukça cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu ve diğer Kia modelleriyle ilgili daha fazla bilgi ve detaylar için ilgili haberimize göz atabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 18:32
İNDİRİM YAĞMURU BAŞLADI! Araç piyasası karıştı: 250 Bin TL indirim fırsatı

Dacia'nın Duster SUV modeli, Türkiye otomobil piyasasında büyük beğeni topluyor. Dacia Duster, hem estetik hem de ekonomik açıdan kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Şık görünümüyle dikkat çeken bu model, aynı zamanda bütçe dostu fiyatıyla da öne çıkıyor. Diğer yandan, en güncel fiyat listelerine bakıldığında, Kia'nın Stonic SUV modelinin, Dacia Duster'ın bazı modellerinden daha uygun fiyatlı olduğu anlaşılıyor.

Kia'nın Stonic SUV modeli, nisan ayının güncel fiyat listesine göre, 1.204.000 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Bu fiyat, 2024 model yılı için oldukça rekabetçi ve hatta Dacia Duster Expression TCe 150 bg EDC modelinin 1.271.000 TL'lik fiyatından daha ekonomik. Kia'nın bu fiyatlandırması, Stonic'in sıfır kilometre SUV segmentinde Dacia Duster'ı geride bırakarak piyasada dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyor ve otomobil pazarında bir hareketlilik yaratıyor.

Kia'nın elektrikli otomobil piyasasındaki iddialı modeli EV6, büyük bir indirimle satışa sunuluyor. 2023 yılı modelleri için uygulanan 250.000 TL'lik indirim, EV6'nın en avantajlı versiyonu olan 169 kW 4X4 Otomatik modelini 2.880.000 TL'ye alıcılarla buluşturuyor. Aynı zamanda, Kia'nın Stonic SUV modeli, Dacia Duster'ın bazı modellerine kıyasla daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu durum, her iki modelin de güncel fiyatlarını merak konusu yapıyor. İlgili fiyat listesi için 16 Nisan 2024 tarihine ait kaynaklara başvurabilirsiniz.

Kia'nın Stonic SUV

Kia Stonic SUV 2024 Model Seçenekleri ve Fiyatları

  •   Cool Donanım Paketi:
  •   1.4L 100 PS Otomatik Benzin: 1.204.000 TL
  •   1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin: 1.264.000 TL
  •   Business Donanım Paketi:
  •   1.4L 100 PS Otomatik Benzin: 1.254.000 TL
  •   Elegance Donanım Paketi:
  •   1.4L 100 PS Otomatik Benzin: 1.304.000 TL
  •   1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin: 1.364.000 TL

Kia EV6 Elektrikli Otomobil 2023 Model Yılı Fiyatları

  •   Prestige Long Range Versiyonu:
  •   Motor Gücü: 169 kW 4X4 Otomatik
  •   Yakıt Tipi: Elektrikli
  •   Normal Fiyatı: 3.130.000 TL
  •   Kampanyalı Fiyatı: 2.880.000 TL
  •   GT-Line Long Range Versiyonu:
  •   Motor Gücü: 239 kW 4X4 Otomatik
  •   Yakıt Tipi: Elektrikli
  •   Normal Fiyatı: 3.500.000 TL
  •   Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL
  •   GT Long Range Versiyonu:
  •   Motor Gücü: 430 kW 4X4 Otomatik
  •   Yakıt Tipi: Elektrikli
  •   Normal Fiyatı: 3.850.000 TL
  •   Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL

Dacia Duster SUV 2024 Model Seçenekleri ve Fiyatları

  •   Expression ECO-G 100 bg: 1.177.900 TL
  •   Expression TCe 150 bg EDC: 1.271.000 TL
  •   Essential TCe 150 bg EDC: 1.211.000 TL
  •   Essential TCe 150 bg 4x4: 1.401.000 TL
  •   Expression TCe 150 bg 4x4: 1.443.000 TL
  •   Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.555.000 TL
  •   Journey TCe 150 bg EDC: 1.315.900 TL
  •   Extreme TCe 150 bg EDC: 1.366.900 TL
  •   Journey Blue dCi 115 bg 4x4: 1.624.000 TL

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