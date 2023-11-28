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İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt ve o ilçelere kötü haber! Mumları hazırlayın, elektrikler kesilecek!

İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt ve o ilçelere kötü haber! Mumları hazırlayın, elektrikler kesilecek! Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan bir duyuruda, İstanbul'da 28 Kasım günü elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçe ve sokaklar hakkında bilgiler verildi.