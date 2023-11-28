İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt ve o ilçelere kötü haber! Mumları hazırlayın, elektrikler kesilecek!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan bir duyuruda, İstanbul'da 28 Kasım günü elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçe ve sokaklar hakkında bilgiler verildi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), resmi sitesi üzerinden bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda ise İstanbul'da planlı olarak başlatılan bakım çalışmalarının kapsamında 28 Kasım 2023'te elektrik kesintileri yapılacak olan ilçe ve mahallelerin bilgileri paylaşıldı.