İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) açıldı — Cemil Tugay'dan Çağatay Güç ve eleştirilere yanıt

İZKİTAP Kültürpark'ta kapılarını açtı. Cemil Tugay fuarın 10 gün süreceğini, onur konuklarının Mehmet Eroğlu ve Fabien Toulmé olduğunu söyledi; fuar 26 Ekim'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:33
Kültürpark'taki fuar 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak

İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP), İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, fuarcılık iştiraki İZFAŞ ile TACT Fuarcılık ortaklığında Kültürpark'ta kapılarını açtı. Açılış töreniyle başlayan fuar, ziyaretçilerine zengin bir program sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı açıklamada fuarın 10 gün süreceğini ve ziyaretçilerin "hem kitapla hem de çok sayıda yazar, çizer, şair, akademisyen, bilim insanı ve sanatçılarla buluşacağını" ifade etti.

Fuarın onur konukları, çağdaş Türk edebiyatı yazarı Mehmet Eroğlu ile Fransız yazar Fabien Toulmé de açılışta konuşma yaptı. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar stantları gezerek yayınevleri ve yazarlarla buluştu.

Fuar, 26 Ekim'de sona erecek. Fuarla eş zamanlı açılan 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali ise 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Stant gezisi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cemil Tugay, bugün gerçekleştirilecek CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi'nde Çağatay Güç'ün adayı olarak gösterilmesinin sürpriz olduğunu ancak bunun partide olumlu karşılandığını söyledi. Tugay, Çağatay Güç için şunları ifade etti: "İnsanlar, tanıdıkça Çağatay Güç'ün çalışkan, karakterli, iyilik dolu, partililiği hiçbir şekilde sorgulanmayacak biri olduğunu anlayacak. Partimizi daha iyi noktalara, en önemlisi iktidara taşımak için İzmir'de il örgütü olarak yapılacak çalışmaları daha tazelenmiş güçle, heyecanla yapacağımıza inanıyorum."

Tugay, ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın kendilerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "TOKİ'nin yaptıklarına güzel deyip belediyeninkine çamur atmak bence çok etik bir yaklaşım değil." dedi.

6. İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) kitapseverler için kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve TACT Fuarcılık ortaklığında Kültürpark'ta düzenlenen fuarın açılış töreni yapıldı.

