Kamu hastanelerine şoför, sekreter, büro personeli, hizmetli, teknisyen alımı yapılacak: İşte başvuru tarihleri
25 ildeki kamu hastanelerine mülakat olmadan personel ve işçi alımlarının yapılacağı açıklandı. Haberimizde bildirimler ve başvuru bilgileri yer almaktadır.
25 farklı ildeki kamu hastanelerine personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çeşitli pozisyonlara yönelik işe alım başvurularına ilişkin bilgilere haberimizin detayından ulaşabilirsiniz. Kamu hastanelerinde personel alımı için nasıl kayıt yapılacağına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALINIMI DUYURUSU
BAŞVURU ŞARTLARI
Kamu hastanelerinde personel alımına ilişkin genel koşullar aşağıdaki gibidir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,
- Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süre dolduktan sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, şleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişi bir yıl hapis cezasına çarptırılsa dahi; veya daha fazlası veya kasıtlı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş olmak, İflas, ihaleye fesat karıştırma, performans dolandırıcılığı, suç teşkil eden varlıkların aklanması ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,
- Erkek adayların askerlik durumu dikkate alınarak; Askerliğe katılmakla ilgilenmeyen, henüz askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, askerlik çağına gelmişse yedek sınıfa geçmiş olanlar.
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen görevlerinizi sürekli olarak yerine getirmenize engel olacak akıl hastalığınızın bulunmaması.
KADROLAR
Boş kontenjanlar aşağıdaki gibidir:
Büro Personeli,
Şoför,
Hasta Bakıcı,
Gassal,
Hizmetli,
Teknisyen,
Fizyoterapist,
Veteriner,
Sağlık Teknikeri,
Güvenlik Görevlisi,
Temizlik Görevlisi,
Eczacı,
Tıbbi Sekreter,
Röntgen Teknikeri,
Hemşire,
HASTANE PERSONELİ ALIM İLANLARI
Kocaeli Üniversitesi 55 personel alımı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 49 personel alımı
Gaziantep Üniversitesi 155 personel alımı
Türk Alman Üniversitesi 6 personel alımı
Erzurum Teknik Üniversitesi 12 personel alımı
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 personel alımı
Amasya Üniversitesi 11 personel alımı
Balıkesir Üniversitesi 76 personel alımı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 personel alımı
Süleyman Demirel Üniversitesi 35 personel alımı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5 personel alımı
Yıldız Teknik Üniversitesi 55 personel alımı
Kütahya Dumlıpınar Üniversitesi 56 personel alımı
Fırat Üniversitesi 40 personel alımı
Bursa Teknik Üniversitesi 1 personel alımı
Kastamonu Üniversitesi 8 personel alımı
Hakkari Üniversitesi 1 personel alımı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4 personel alımı
Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alımı
Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alımı
Sağlık Bakanlığı 6 personel alımı
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Bartın Üniversitesi 26 personel alımı