Kamu hastanelerine şoför, sekreter, büro personeli, hizmetli, teknisyen alımı yapılacak: İşte başvuru tarihleri

25 farklı ildeki kamu hastanelerine personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çeşitli pozisyonlara yönelik işe alım başvurularına ilişkin bilgilere haberimizin detayından ulaşabilirsiniz. Kamu hastanelerinde personel alımı için nasıl kayıt yapılacağına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALINIMI DUYURUSU

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu hastanelerinde personel alımına ilişkin genel koşullar aşağıdaki gibidir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

- Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süre dolduktan sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, şleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişi bir yıl hapis cezasına çarptırılsa dahi; veya daha fazlası veya kasıtlı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş olmak, İflas, ihaleye fesat karıştırma, performans dolandırıcılığı, suç teşkil eden varlıkların aklanması ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

- Erkek adayların askerlik durumu dikkate alınarak; Askerliğe katılmakla ilgilenmeyen, henüz askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, askerlik çağına gelmişse yedek sınıfa geçmiş olanlar.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen görevlerinizi sürekli olarak yerine getirmenize engel olacak akıl hastalığınızın bulunmaması.

KADROLAR

Boş kontenjanlar aşağıdaki gibidir:

Büro Personeli,

Şoför,

Hasta Bakıcı,

Gassal,

Hizmetli,

Teknisyen,

Fizyoterapist,

Veteriner,

Sağlık Teknikeri,

Güvenlik Görevlisi,

Temizlik Görevlisi,

Eczacı,

Tıbbi Sekreter,

Röntgen Teknikeri,

Hemşire,

HASTANE PERSONELİ ALIM İLANLARI

Kocaeli Üniversitesi 55 personel alımı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 49 personel alımı

Gaziantep Üniversitesi 155 personel alımı

Türk Alman Üniversitesi 6 personel alımı

Erzurum Teknik Üniversitesi 12 personel alımı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 personel alımı

Amasya Üniversitesi 11 personel alımı

Balıkesir Üniversitesi 76 personel alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 personel alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi 35 personel alımı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 personel alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 132 personel alımı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5 personel alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi 55 personel alımı

Kütahya Dumlıpınar Üniversitesi 56 personel alımı

Fırat Üniversitesi 40 personel alımı

Bursa Teknik Üniversitesi 1 personel alımı

Kastamonu Üniversitesi 8 personel alımı

Hakkari Üniversitesi 1 personel alımı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4 personel alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alımı

Sağlık Bakanlığı 6 personel alımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı

Bartın Üniversitesi 26 personel alımı