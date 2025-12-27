DOLAR
Siirt'te Karla Mücadele: 97 Araç, 202 Personel Sahada

Siirt'te yoğun kar yağışıyla 97 araç ve 202 personelle karla mücadele sürüyor; Baykan-Bitlis karayolu ağır tonajlı araçlara geçici süreyle kapatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:09
Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 97 araç ve 202 personel sahada görev yaparken, ulaşıma ilişkin bazı güzergâhlarda önlemler alındı.

Ekipler ve araç dağılımı

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda il ve ilçe özel idareleri ile belediyeler grup köy yollarında gece gündüz mesai yapıyor. Siirt İl Özel İdaresi bünyesinde karla mücadele için 47 iş makinesi ve 100 personel aktif olarak görev alıyor.

Karla mücadeleye destek veren kurumlar ve saha dağılımı şöyle:

AFAD İl Müdürlüğü: 4 araç ve 13 personel

Karayolları 94. Şube Şefliği: 27 araç ve 50 personel

Siirt Belediyesi: 13 araç ve 26 personel

Şirvan Belediyesi: 2 araç ve 4 personel

Pervari Belediyesi: 2 araç ve 5 personel

Eruh Belediyesi: 2 araç ve 4 personel

Yetkililer, tüm ilçelerde yeterli araç ve personelin hazır bulunduğunu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Yol güvenliği ve alınan önlemler

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan karayolunun Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda; ağır tonajlı kamyon ve tırlar ile zincirsiz olarak trafiğe çıkan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına geçici olarak izin verilmemektedir. Ağır tonajlı araçlar saat 19.00 itibarıyla uygun alanlarda bekletilmekte olup, hafif araçların zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verilmektedir.

Valilik açıklamasında, bölgedeki araç ve sürücülerinin ihtiyaç ve taleplerinin Baykan Kaymakamlığı koordinesinde Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet, Jandarma, Karayolları ve Belediye ekiplerince takip edileceği, herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyeceği bildirildi.

Sürücülere, can ve mal güvenliği açısından trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri ile buzlanmaya karşı zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle rica edildi.

