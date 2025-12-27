DOLAR
Karabük ve Safranbolu'da Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Karabük ve Safranbolu'da etkili kar yağışı sonrası belediye ekipleri, Meteoroloji ve AFAD uyarıları doğrultusunda 01.30'dan itibaren yaklaşık 500 personelle kar küreme ve tuzlama yapıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:47
Belediye ekipleri gece boyu teyakkuzda

Karabük ve Safranbolu ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından Karabük ve Safranbolu belediyelerine bağlı ekipler hummalı çalışmalara başladı. Kent genelinde ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mesai yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD’ın uyarıları doğrultusunda, Karabük'ün 300 metre ve üzeri kesimlerinde beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, yer yer ulaşımı zorlaştırdı.

Belediye ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekipler, ana arterler ve kritik noktalarda öncelik vererek güvenli ulaşımı sağlamak için çalışıyor.

Kar yağışının 01.30 itibarıyla şiddetini artırması üzerine teyakkuzda bekleyen yaklaşık 500 personel, yol açma ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istiyor.

