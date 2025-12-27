DOLAR
Karadeniz Ereğli'de fırtına: Dalgalarla savrulan teknenin kurtarılma anları

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de sabah 06.00'da etkili olan fırtınada karaya oturan teknenin dalgalarla sürüklenip köprüye çarpma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:58
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına sırasında karaya oturan bir balıkçı teknesinin dalgalarla savrulduğu anlar ortaya çıktı. Olay, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında etkisini artıran fırtına nedeniyle denizde oluşan şiddetli dalgalar, sahile yakın bir noktada bulunan tekneyi kontrolsüz şekilde sürükledi. Görüntülerde, teknenin dalgaların etkisiyle sürüklenip Sevgi, Barış ve Dostluk Köprüsü'ne çarptığı anlar yer alıyor.

Görüntüler ve çevredekilerin kaydı

Art arda gelen büyük dalgalar nedeniyle dengesini kaybeden teknenin fırtınanın şiddetine karşı koyamadığı görülüyor. Olay anı, çevredeki vatandaşların saniye saniye kaydettiği cep telefonu görüntülerine yansıdı; dalgaların boyutu ve rüzgârın etkisi videolarda dikkat çekiyor.

Hasar ve yetkililerin uyarısı

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak teknede ve çevrede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yetkililer, bölgede fırtınanın etkili olmaya devam edebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

