Kastamonu'da Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Yağışı

Kastamonu'da gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde yoğunlaştı; Kastamonu Şehir Ormanı beyaz örtüyle kaplandı, 202 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:16
Gece başlayan yağış yüksek kesimleri etkisi altına aldı

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam ediyor. İl merkezinde yağış kısa süreli etkili olurken, yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu Şehir Ormanı, il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve karın etkisiyle tamamen beyaza büründü. Ayrıca Kastamonu-Ankara karayolu da kar nedeniyle beyaz bir görünüme kavuştu.

Ulaşım ve müdahale çalışmaları

Bölgede kar yağışı sürerken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için küreme çalışmaları yürütüyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki 202 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan görüntüler

Yoğun kar yağışını gören bazı vatandaşlar, yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini çıkardı ve kısa süreli eğlenceler yaşandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

