Kastamonu'da Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Yağışı

Gece başlayan yağış yüksek kesimleri etkisi altına aldı

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam ediyor. İl merkezinde yağış kısa süreli etkili olurken, yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu Şehir Ormanı, il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve karın etkisiyle tamamen beyaza büründü. Ayrıca Kastamonu-Ankara karayolu da kar nedeniyle beyaz bir görünüme kavuştu.

Ulaşım ve müdahale çalışmaları

Bölgede kar yağışı sürerken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için küreme çalışmaları yürütüyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki 202 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan görüntüler

Yoğun kar yağışını gören bazı vatandaşlar, yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini çıkardı ve kısa süreli eğlenceler yaşandı.

