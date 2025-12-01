DOLAR
Kastamonu İhsangazi'de Kar Coşkusu: Halay ve Kartopu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili kar yağışı sonrası üniversite öğrencileri ve vatandaşlar halay çekip kartopu oynadı; renkli görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 00:01
İlçe merkezi beyaza büründü, sokaklar neşeyle doldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yoğun kar yağışını görenler, geceye aldırış etmeden dışarı çıktı.

Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, sokaklarda bir araya gelerek karın tadını çıkardı. Bazı gençler kar üzerinde halay çekerken, diğerleri kartopu oynadı ve kayarak eğlendi.

Yaşananlar, ilçede renkli görüntülere sahne oldu; sokaklarda duyulan kahkahalar ve eğlence anları fotoğraf karelerine yansıdı.

Ahmet Efe Gevgeşoğlu ise, 'İlçemize mevsimin ilk karı düştü. Üniversiteli, anne, baba, çocuk demeden herkes kartopu oynuyor' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

