Kastamonu İhsangazi'de Kar Coşkusu: Halay ve Kartopu
İlçe merkezi beyaza büründü, sokaklar neşeyle doldu
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yoğun kar yağışını görenler, geceye aldırış etmeden dışarı çıktı.
Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, sokaklarda bir araya gelerek karın tadını çıkardı. Bazı gençler kar üzerinde halay çekerken, diğerleri kartopu oynadı ve kayarak eğlendi.
Yaşananlar, ilçede renkli görüntülere sahne oldu; sokaklarda duyulan kahkahalar ve eğlence anları fotoğraf karelerine yansıdı.
Ahmet Efe Gevgeşoğlu ise, 'İlçemize mevsimin ilk karı düştü. Üniversiteli, anne, baba, çocuk demeden herkes kartopu oynuyor' dedi.
