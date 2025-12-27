Kayseri Beyaza Büründü: Erciyes ve Şehir Merkezi Karla Kaplandı

Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Kayseri gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Erciyes başta olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan yağış, sabahın ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde de kendini gösterdi.

Ulaşım Çalışmaları Sürüyor

Etkili olan kar zemini beyaz örtüyle kaplarken, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyes'te Turist Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyeste de kar yağışı etkisini sürdürürken, geçen hafta sezonun açılmasıyla kayakseverler pistlerde yerini aldı. Yerli ve yabancı turistler Erciyes'e gelerek karın tadını çıkardı.

