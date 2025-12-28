DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.249,7 0,03%
BITCOIN
3.751.484,06 0,16%

Spil Dağı'na Mevsimin İlk Karı: Zirvede 10-15 cm

Manisa'daki 1517 m yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı; zirvede 10-15 cm, bazı bölgelerde 5-6 cm. Belediye tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:08
Spil Dağı'na Mevsimin İlk Karı: Zirvede 10-15 cm

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkına mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte milli park hızla beyaza döndü ve bölgeyi görmek isteyenler akın etti.

Kar kalınlığı ve ziyaretçi yoğunluğu

İzmir ve Manisa şehir merkezlerinin arasında bulunan 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren kar yağışı sonrası Sultan Yaylası'nda kar kalınlığı 2-3 santimetre, Atalanı mevkiinde 5-6 santimetreye ulaştı. Zirveye doğru ise kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

Mevsimin ilk karını görmek isteyen vatandaşlar, İzmir ve Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti. Seyir teraslarından bir yandan Manisa'yı bir yandan da İzmir'i kuşbakışı izleyen vatandaşlar, bekledikleri kar yağışını doyumsuz manzaralar eşliğinde izleme fırsatı buldu. Aileleriyle birlikte milli parka çıkanlar kar hasretini giderip kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ertuğrul Aytaç isimli çocuk ise ’gerçek kartopu oynuyorum şu an ve çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

Belediye çalışmaları ve uyarılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MANİSA'NIN 1517 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SPİL DAĞI MİLLİ PARKI'NDA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. AKŞAM...

MANİSA'NIN 1517 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SPİL DAĞI MİLLİ PARKI'NDA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE MİLLİ PARK BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, VATANDAŞLAR KAR SEVİNCİ YAŞADI.

MANİSA'NIN 1517 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SPİL DAĞI MİLLİ PARKI'NDA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. AKŞAM...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Valiliği'nden Kar Uyarısı
2
Uşak’ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Ekipler Teyakkuzda
3
Uşak'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü
4
Kastamonu İhsangazi'de Kar Coşkusu: Halay ve Kartopu
5
Yozgat'ta Sokaklar Kayak Pisti Gibi: Mahallelerde Kar Eğlencesi
6
Şanlıurfa'da 29 Aralık'ta Kar Tatili — Halfeti ve Birecik Hariç
7
Bingöl'de Tır Trafiğine Kapatılan Yollar Açıldı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları