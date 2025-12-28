Spil Dağı'na Mevsimin İlk Karı: Zirvede 10-15 cm

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkına mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte milli park hızla beyaza döndü ve bölgeyi görmek isteyenler akın etti.

Kar kalınlığı ve ziyaretçi yoğunluğu

İzmir ve Manisa şehir merkezlerinin arasında bulunan 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren kar yağışı sonrası Sultan Yaylası'nda kar kalınlığı 2-3 santimetre, Atalanı mevkiinde 5-6 santimetreye ulaştı. Zirveye doğru ise kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

Mevsimin ilk karını görmek isteyen vatandaşlar, İzmir ve Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti. Seyir teraslarından bir yandan Manisa'yı bir yandan da İzmir'i kuşbakışı izleyen vatandaşlar, bekledikleri kar yağışını doyumsuz manzaralar eşliğinde izleme fırsatı buldu. Aileleriyle birlikte milli parka çıkanlar kar hasretini giderip kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ertuğrul Aytaç isimli çocuk ise ’gerçek kartopu oynuyorum şu an ve çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

Belediye çalışmaları ve uyarılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

