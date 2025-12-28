Kütahya Beyaza Büründü: Zafer Meydanı Kartpostallık Görüntülerle Kaplandı

Kütahya’da Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Büründü

Kütahya’da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Zafer Meydanı’nda İz Bırakan Manzaralar

Kütahya’nın simgeleri arasında yer alan Zafer Meydanı’ndeki çinili vazo ve saat kulesi, karla kaplanarak fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sundu.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşların bir kısmı meydanda kartopu oynarken, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Vatandaşların İsteği: Bol Kar

Mevsimin ilk karını sevinçle karşılayan Kütahyalılar, bu yıl kar yağışının bol olmasını dilediklerini ifade etti.

KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE KÜTAHYA KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.