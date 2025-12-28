Kastamonu Seydiler-İnebolu Yolunda Kar: AFAD ve Kızılay'dan Sürücülere Sıcak İkram

Ekipler yolda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Seydiler-İnebolu karayolu'nda ekipler seferber oldu. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yolda kalan sürücülere ve yolculara destek verdi.

Jandarma ekipleri, ağır tonajlı araçları güvenlik amacıyla yeniden Seydiler istikametine yönlendirirken, AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri sürücülere ve yolculara sıcak çorba, çay ve kek ikram etti.

Ekipler, kar yağışının özellikle yoğunlaştığı Küre mevkii için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, Karayolları ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar küreme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yönlendirmelere uymalarını istedi.

