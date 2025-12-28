Kısmet’ten Vali Çiftçi’ye Tatlı Takip: Şenkaya’da Sürpriz Hediye

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, down sendromlu Kısmet Palayı ziyaret ederek samimi ve neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin Detayları

Kısmet Pala, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bu kez sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajla hatırlattı ve esprili bir ifadeyle "Valim, hediyem nerede?" demişti.

Bu içten mesajı karşılıksız bırakmayan Vali Çiftçi, Şenkaya ilçesi ziyaret sırasında Kısmet’e hediyesini verdi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Bu güzel diyalog, sevginin, samimiyetin ve tebessümün hiçbir engel tanımadığını bir kez daha gösterdi" denildi. Sosyal medyada o anlara ait video yoğun ilgi ve beğeni topladı.

