Kocaeli'de Kartpostallık Sis Manzaraları

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde Aralık ayının son günlerinde etkili olan sis ve doğanın renkleri, Başiskele'nin ormanlık alanlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:57
Sis ve doğa renkleri yüksek kesimleri süslüyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde Aralık ayının son günlerinde etkili olan sis ve doğanın büründüğü renkler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde kış mevsiminin etkisini hissettirdiği bu günlerde, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sis ve doğa iç içe geçiyor.

Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen bazı noktalarda dökülen yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü, zaman zaman etkili olan sis bulutuyla birleşerek kartpostallık sahneler ortaya çıkarıyor.

Başiskele ilçesinin ormanlık alanları ve yüksek kesimleri, bu atmosferi yerinde görmek isteyen doğa tutkunlarını ve sporcuları ağırlıyor.

Yılın son hafta sonunda temiz hava ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bölgede yürüyüş yaparak sakinliğin keyfini yaşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

