Kocaeli'de Kartpostallık Sis Manzaraları

Sis ve doğa renkleri yüksek kesimleri süslüyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde Aralık ayının son günlerinde etkili olan sis ve doğanın büründüğü renkler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde kış mevsiminin etkisini hissettirdiği bu günlerde, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sis ve doğa iç içe geçiyor.

Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen bazı noktalarda dökülen yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü, zaman zaman etkili olan sis bulutuyla birleşerek kartpostallık sahneler ortaya çıkarıyor.

Başiskele ilçesinin ormanlık alanları ve yüksek kesimleri, bu atmosferi yerinde görmek isteyen doğa tutkunlarını ve sporcuları ağırlıyor.

Yılın son hafta sonunda temiz hava ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bölgede yürüyüş yaparak sakinliğin keyfini yaşıyor.

KOCAELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ARALIK AYININ SON GÜNLERİNDE ETKİLİ OLAN SİS VE DOĞANIN BÜRÜNDÜĞÜ RENKLER, İZLENMESİ KEYİFLİ MANZARALAR OLUŞTURUYOR.