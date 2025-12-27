DOLAR
Kocaeli'de Yüksek Kesimlerde Kesintisiz Karla Mücadele

Kocaeli'de yüksek kesimlerde devam eden kar yağışına karşı bin 200 personel ve 354 araçla 24 saat karla mücadele yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:36
Kocaeli'de Yüksek Kesimlerde Kesintisiz Kış Mesaisi

Bin 200 personel ve 354 araçla 24 saat karla mücadele

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. İlçe merkezleri dışındaki rakımı yüksek bölgelerde kar kalınlığı artarken, vatandaşlar karın keyfini çıkarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında A Takımı ve Yol Bakım Timleri aktif görev alıyor. Çalışmalara Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de tam destek veriyor.

Toplam bin 200 personel ve yeni alınan araçlarla birlikte 354 araç ve iş makinesi sahada aktif olarak kullanılıyor. Ekipler ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar yürütüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması ve vatandaş güvenliğinin sağlanması amacıyla yüksek kesimlerdeki yol ağlarını sürekli kontrol altında tutuyor. Yeni kar küreme ve yol bakım araçlarının envantere katılmasıyla müdahale süresi kısalırken hizmet kalitesi de artırıldı.

Yetkililer, hava şartlarının yakından takip edildiğini ve yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtiyor.

