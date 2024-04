Kültür Bakanlığı personel alımı duyurusu! Başvurular bugün başladı

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…







KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 17 PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı 17 kişiyi işe alacak. Son başvuru tarihi 17 Mayıs 2024

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSINDAN (TGA): PERSONEL ALIM İLANI

11 Temmuz 2019 tarih ve 7183 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Turizm Tanıtım ve Kalkınma Ajansı Çalışanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Personel Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30 Ocak'tan itibaren. 2024 ve 32445 Sayılı Yönetmeliklere göre sözlü giriş sınavı ile 17 (onyedi) kadroya personel alımı. TGA personel kadro tablosu ve adaylarda aranan nitelikler (Ek 1) ekte yer almaktadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarından mahrum bırakılmamalıdır.

Görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır.

Yönetici ve servis personelinin TGA'da görev alabilmesi için birinci fıkrada belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartları da taşıması gerekmektedir:

TGA personel alımı aday tablosunda (Ek 1) belirtilen anadallardan mezun olmak. Son başvuru tarihine kadar son iki yıl içerisinde Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde YDS/e-YDS'den en az (B) düzey (B) notu almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip belgelere sahip olmak. Dil yeterliliği açısından. (Uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil sınavı eşdeğer tablosu için: www.osym.gov.tr)

Başvuru yapacak adayların, TGA personel açık pozisyon tablosunda her pozisyon için belirtilen özel koşulları ve bu duyurunun ekinde yer alan adayda aranan nitelikleri (Ek 1) taşıması gerekmektedir.

TGA'da hizmet destek personeli alımında birinci fıkradaki genel şartlara ek olarak TGA Personel Alım Pozisyonları ve Adaylarına İlişkin Standart Şartlar Tablosunda (EK-1) belirtilen özel şartlar zorunludur.

30.01.2024 tarihli ve sayılı Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı Çalışanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Personel Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde kayıt için başvuruda bulunacak kişide aranan nitelikler ve genel koşullar yer almaktadır. 32445. ve ilan edilen pozisyon için öngörülen özel koşullar;

B. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 24 Nisan 2024'te başlayacak ve 24 Mayıs 2024'te sona erecek.

Adaylar başvurularını TGA internet sitesindeki (tga.gov.tr/kariyer) işe alım sayfasından şahsen ya da posta, faks, e-posta vb. yollarla yapabilirler. Fazla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvurulan pozisyon için gerekli evrakların eksiksiz ve istenilen formatta sisteme yüklenmesi ve başvuru işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Adaylar, başvuru sürecini tamamladıktan sonra ilgili pozisyon için “Başvuru Süreci Tamamlandı” ibaresini görecek ve “Başvurularım” ekranından başvurularının durumunu kontrol edeceklerdir. "Başvurularım" ekranında görünmeyen uygulamalar derecelendirilmeyecektir.

İşe alınan personelin bu duyuruda ve ilgili kanunlarda belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca sonradan tescil şartlarını yerine getirmediği tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve ihbarsız olarak feshedilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Fotoğraflı detaylı özgeçmiş

TGA personeli alımında adaylardan, kadro ve nitelikler tablosunda belirtilen fakültelerden üniversite mezunu olduklarını gösteren diplomayı açıkça belirten mezuniyet belgeleri istenmektedir (Ek 1) (e-İdari Portaldan alınan tek çubuk şifreli belgeler de ayrıca ibraz edilecektir.) Başvuruların kabul edilebilmesi için, e-Devlet'te mezuniyet belgesi bulunmayan adayların yurt dışından alınmış noter onaylı diploma ve transkript diplomasını sisteme ibraz etmeleri, denkliğin Yükseköğretim Rektörlüğü tarafından onaylandığını gösteren belgenin de sağlanması gerekmektedir.

Erkek adaylar için askerlik durum belgeleri (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler de kabul edilecektir.)

YDS veya eşdeğeri uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi (yabancı dil puanı veya yeterlilik değerlendirmesi, ÖSYM yabancı dil sınavı eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır. Yeterliliğe ilişkin belgelerin geçerlilik süresi Yabancı dil yeterliliği, sınavın son tarihi dikkate alınarak hesaplanır.) kayıt).

Yarışmacının 2. ve/veya 3.'lüğü Yabancı dil bilmesi halinde, ilgili yabancı dil sınavının en az (C) düzeyinde YDS/e-YDS belgesine veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve sertifikaların dil yeterlilik düzeyine eşdeğer (eşdeğer yeterlilikler için) uluslararası geçerliliğe sahip belgelere sahip olunması gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav tablosu: www.osym.gov.tr),

Son aya ait adli sicil kayıtları (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler de kabul edilecektir.)

Az tehlikeli işyerlerinde (ofis, ofis ve restoran) çalışan çalışanlar için işe giriş öncesi sağlık raporunun zorunlu olması,

TGA Çalışan Pozisyonları ve Aday Standartları Tablosunda (Ek 1) deneyim gerektiren pozisyonlar için iş deneyimini gösteren SGK Kayıt ve Hizmet Beyannamesi belgesi (e-Devlet portalından alınan barkodlu belge de kabul edilecektir).

TGA Personel Alım Tablosu ve Aday Yeterlilik Tablosunda (Ek 1) deneyim gerektiren pozisyonlar için deneyim gerektiren kurumdan çalışma belgeleri alınır (adayların çalışma belgelerini beyan etmesi Sorumlu kişi tarafından imzalanmış çalışma belgesine sahip olması gerekir). işyerine gidin ve bu yetkilinin noter tasdikli imzasını içeren sirküyü indirin.)

Varsa MS Office program sertifikası (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point),

Bir kamu kurumunda çalışırken görevinden veya mesleğinden çıkarılmadığını tevsik eden yazılı ve imzalı beyan,

Yurt dışında mesleki deneyim olması durumunda çalışma belgesi, çalışanın çalıştığı yerdeki yetkili kişi tarafından imzalanır,

Yüksek lisans için mezuniyet diploması (e-Devlet Kapısı’ndan alınan barkodlu belge de kabul edilecektir. e-Devlet’te mezuniyet belgesi bulunmayan adaylar noter tasdikli diploma ve transkriptini sisteme indirebilirler.) Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan yazılı denklik onayı olması gerekir.

Doktora olması durumunda mezuniyet belgesi (e-Devlet Kapısı'ndan alınan barkodlu belge de kabul edilecektir. Mezuniyet belgesi e-Devlet'te bulunmayan adaylar diploma Noter tasdikli mezuniyet belgesini ve transkriptini sistemden indirebilirler.) Yurt dışından alınan diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmış denkliği teyit eden belgenin bulunması zorunludur.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar, sınava katılmak için gereken belgeleri eksiksiz olarak aldıktan ve tüm şartları yerine getirdikten sonra başvurularını; Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı Türkiye personelinin görev, yetki ve sorumluluklarına ve işe alımına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen değerlendirme örneği dikkate alınarak puanlandırılır ve dolayısıyla sıralama şu tarihten itibaren başlar: her açık pozisyon değerinin 5 (beş) katı en yüksek puanı alan aday. Sözlü sınava yalnızca adayların (son sıradaki adayın puanına eşit puana sahip adaylar dahil) katılmasına izin verilir.

Sözlü sınavın yeri ve tarihi TGA'nın resmi internet sitesi (tga.gov.tr) üzerinden duyurulacak olup, adayın adresine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü sınavın tarih veya yerinde değişiklik yapılması halinde, bu durum TGA'nın resmi internet sitesi (tga.gov.tr) üzerinden duyurulacak ve adayın adresine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Adaylar kayıt işlemini hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak tamamlamak ve kayıt aşamasında gerekli belgeleri sisteme yüklemekle yükümlüdür. Bu koşullara uymayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Zamanında yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların yaptığı değerlendirmeler geçersiz sayılacak ve kullanılmayacaktır. Personel alımı yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemez ve suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav, TGA'nın faaliyet alanıyla ilgili konuları ve doldurulacak pozisyon için gerekli nitelikleri kapsamakta olup toplam yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Türk turizm ürün ve destinasyonlarının yurt içi ve yurt dışı tanıtımı, iletişimi ve pazarlanması,

Türkiye'deki potansiyel turizm ürünlerini ve destinasyonlarını geliştirmek ve tanıtmak,

Bir konuyu anlama ve özetleme, anlatım becerisi ve muhakeme yeteneği,

Göreve uygun sunum yeteneği, tutum ve davranış,

Ajansın görev tanımı kapsamındaki alanlarda kullanılan unvana ilişkin deneyim/nitelikler,

Pozisyonun gerektirdiği durumlarda yabancı dillere hakim,

Kendine güvenen, ikna edebilen

Genel Kültür,

Adaylar, test denekleri (a) için 20 puan, (b)'den (e)'ye kadar belirtilen her özellik için 15 puan ve (f) ve (g)'de belirtilen her özellik için 10 puan esas alınarak değerlendirilir. Bu kadroya girebilmek için yabancı dil bilgisinin aranmadığı durumlarda, 2'nci fıkranın e) bendi sayılmaz ve a) bendi 35 puan üzerinden değerlendirilir. Bonus puanlarının miktarı dakikalara ayrı ayrı kaydedilir. Çalışanın sözlü sınav puanı, her üyenin puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sözlü sınavda toplam yüz puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

Adayın geçme puanı, sınav kurulunun açıkladığı kontenjan sayısına göre en yüksek geçme puanı alan adaydan başlamak üzere belirlenen sözlü sınav puanıdır. Alternatif aday sayısı ve kazanan sayısı da aynı yöntemle belirlenir.

İlgili sınav geçme sonuçlarının eşit olması durumunda; Kıdem süresi daha uzun olanlara, yükseköğrenim bitirmiş olanlara ve daha yüksek eğitim yeterliliğine sahip olanlara öncelik verilir ve geçme sırası en yüksek puandan belirlenir.

Sınavı geçen kişi sayısının ilan edilen kontenjan sayısından az olması durumunda yalnızca sınavı geçenler sınavı geçmiş sayılacaktır. Asil ve yedek listede yer alamayan adaylar için giriş sınavı puanının 70 (yetmiş) ve üzerinde olması bir hak değildir.

Yedek adayın hakkı, sonradan kazanılmış bir hak veya sonraki sınavlarda herhangi bir imtiyaz hakkı teşkil etmez.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav kurulu, sınav sonuçlarının alındığı tarihten itibaren 05 iş günü içinde geçme sıralamasını belirler ve sonuçları TGA'nın resmi internet sitesinde yayınlar. Bu bildirim duyuru niteliğinde olacağından sınavı geçen adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olan adayların işe başlama ilanında belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte TGA'ya başvurmaları gerekmektedir. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde başvuruda bulunmayanlar işe başlamayacak.

Çalışmaya başlamak için gerekli belgeler ve diğer hususlar, nihai değerlendirme sonuçlarının yayınlandığı tarihte TGA'nın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. Asil ve yedek adaylar, sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 05 iş günü içinde insan kaynakları departmanına yazılı olarak itiraz edebilir ve sınav kuruluna iletebilirler. İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilecek ve karar on iş günü içerisinde ilgilisine yazılı olarak bildirilecektir.

Süresi içinde yapılmayan itirazlar ve süresi içinde TGA'ya ulaşmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesi sonrasında verilen kararlar kesindir.

Giriş sınavı sonunda son geçme listesinde adı bulunanlar arasından gerekli koşulları sağlayanlarla sözleşme imzalanır.

DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınav günü adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ehliyet veya geçerli pasaport) getirmeleri gerekmektedir. . Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

YDS veya eşdeğeri yabancı dil sınavlarından yüksek puan almak, bu duyuruda belirtilen pozisyonlara yerleştirmeye hak kazanıldığı anlamına gelmez. Bu pozisyon için son başvuru tarihinin gerektirdiği şart, koşul ve nitelikleri taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sahiplerinin öncelik değerlendirmesi, Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı Çalışanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar uyarınca belirlenen değerlendirme örneği esas alınarak gerçekleştirilir. Başvuru ve check-in işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sahte belge verenlerin özgeçmişleri geçersiz sayılacak ve işe alımları onaylansa dahi işe alımları yapılmayacaktır. Ayrıca yalan beyanda bulunan veya sahte belge sağlayanlar hakkında da gerekli yasal işlem başlatılacak ve eğer bir bedel ödemek zorunda kalırlarsa bu bedel Fransa'da makul menfaatlerle tazmin edilecektir.

Aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacak ve sözleşmede belirtilen koşulları sağlamayan adayın sözleşmesi 2 (iki) ay içerisinde feshedilecektir.

Ana listedeki adaylar arasında;

Çalışma koşullarını karşılamadığı için testlerin geçersiz sayılması veya bu nedenle sözleşme imzalamayı reddetmesi,

Sözleşmenin imzalanmasından sonra geçerli bir sebep olmaksızın belirtilen süre içerisinde işe başlanmaması veya adayın sözleşmeyi imzalamayı reddetmesi,

Türkiye Turizm Kalkınma ve Tanıtım Ajansı çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Türkiye Turizm Kalkınma ve Tanıtım Ajansı çalışanlarının işe alım prosedürleri, Yedek adayların başarı sırasına göre eşdeğer pozisyonlar için geçme sıralamasında açıklanır. Unvan boş veya çeşitli nedenlerle boşalmış ancak sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Prensip olarak düzenlemeler.

Yedek listeye kayıtlı adayların hakları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren altı ay süreyle geçerli olup, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir rüçhan hakkı teşkil etmez ve yedek kadro dışındaki pozisyonlar için izin talep edilemez. liste. tercih ettikleri konum.

TGA'da çalışanlar 22 Mayıs 2003 tarih ve 4857 sayılı iş kanununa tabi işçilerdir. TGA'da çalışan kişiler kamu çalışanı statüsünde değildir.

TGA hukuki yapısı itibariyle bir kamu kurumu olduğundan emeklilerin TGA'da çalışmaya başlaması halinde emekli maaşları doğrudan kesilecektir. Başvuru sahibi, başvuru ekinde yer alan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun ve doğru olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Tebliğde yer almayan hükümler için 30.01.2024 tarih ve 32445 sayılı Türkiye Turizm Kalkınma ve Tanıtım Ajansı Çalışanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve Personel Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. geçerlidir.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

TGA, gerekli gördüğü anda listelemeleri iptal etme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

TGA resmi internet sitesinde (tga.gov.tr) yayınlanan tüm duyurular duyuru niteliğinde olup, kişilere ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Duyurulmuştur.