Kütahya Tavşanlı’da Mevsimin İlk Karı Sevinçle Karşılandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yılın son günlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü; pazarcılar sobada kestane pişirip, gıda piyasasında hareketlilik yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:51
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Yılın son günlerinde etkisini artıran yağış, hem mevsimin ilk ciddi yağışı hem de yılın son karı olarak kayıtlara geçti ve ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Pazar yerinde soba ve kestane keyfi

Havanın soğumasıyla birlikte semt pazarlarında renkli görüntüler yaşandı. Tezgâh başındaki pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu, sobaların üzerinde pişen kestaneler hem esnafın hem de alışverişe gelenlerin içini ısıttı. Esnaf, karın bereket getirdiğini belirterek soğuk havaya rağmen çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Gıda piyasasında hareketlilik

Kar yağışı ve yılbaşının yaklaşması ilçedeki gıda piyasasını da canlandırdı. Tavuk ve kümes hayvanı ürünleri satan esnaflar, yağışın etkisiyle hindi satışlarında kısmi artış gördüklerini söyledi. Esnaflar, kış mevsiminin hissedilmesinin talepleri olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

