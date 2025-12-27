Malatya kırsalında kar yağışı: Bazı bölgelerde kar örtüsü yarım metreyi geçti

Malatya kırsalında kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kent genelinde etkili olan yağışlar, özellikle kırsal alanlarda yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkilenen ilçeler ve etkiler

Malatya'da Akçadağ, Arapgir ve Darende ilçeleri başta olmak üzere yüksek rakımlı kırsal alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Yerel gözlem

Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi Yanıklar mezrasında kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiğini belirten mahalle sakinlerinden Nihat Karaca, yağışın halen devam ettiğini söyledi.

Yetkililerden uyarı

Kent genelinde etkisini sürdüren yağışların ardından yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

