Meğer Türkler Türk kahvesi pişirmeyi bilmiyormuş! Fokur fokuran Trük kahvesinin sırrı burada

TÜRK KAHVESİ PİŞİRMENİN İNCELİKLERİ…

KAHVEYİ BUNDAN SONRA BU ŞEKİLDE PİŞİRECEKSİNİZ…

Türk kahvesi bizim kültürümüzde uzun yıllardan biri içilen bir içecek. Hatta kahvenin kırk yıl hatrı vardır diye de bir atasözümüz var. Ama türk kahvesi pişirmenin de incelikleri olduğunu biliyor muydunuz. İşte sizler için araştırmasını yaptık. Türk kahvesini pişirmenin yöntemi….





Bunu okuduğunuzda kahve pişirmekten ne olacak diye bilirsiniz. Ama aslında türk kahvesi pişirmenin de incelikleri vardır. Buna uygun olarak pişirdiğinizde kahvenizin lezzetine doyum olmayacaktır. İşte kahvenizin hatrını arttıracak tadı damağınızdan gitmeyecek türk kahvesinin yapılışı.

Öncelikle kahve hızlı pişen bir içecektir. Pişirme süresinin uzaması durumunda kahveniz acıyacak ve tadı kötü olacaktı. Bunun için ğişrme süresine uymanız çok önemlidir. Bir diğer konu ise kahve vesuyun oranıdır. Kahvenin az ya da çok olması suya oranı kahvenin tadını etkileyecek önemli noktalardan biridir.

Ayrıca kahve de kullanılacak suyun sıcaklığı da kahvenin lezzetine oldukça etki etmektedir. Çünkü suyun sıcaklığı kahvenin aromasını ön plana çıkaracaktır. Türk kahvesinin kökeni aslında Yemen’den geliyor. 1450’li yıllarda Yemen’de keşfedilen kahve daha sonra Mekke ve Mısır’a oradan da Osmanlı’ya geçiyor. Osmanlı’dan beri de günümüzde de Türk kahvesi severek tüketilen içeceklerimiz arasında yer alıyor.

TÜRK KAHVESİNİN SIRRI

Türk kahvesi dediğin bol köpükü olur kahveyi de köpüklü yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Kahve fincanının yarısına kadar su koyulur ve üzerine de bir çay kaşığı Türk kahvesi eklenir. Ocağa koymadan önce kahve ve su güzelce karıştırılır. Daha sonra da kahve ocağa alınır ve kısık ateşte kahve köpürene kadar pişirilir. Türk kahvesi fincan da pişirildiğinde çok daha lezzetli olur ve sıcaklığını daha uzun süre muhafaza eder. Sizde bu yöntemi deneyerek tadı damaklarda kalacak türk kahvesini sevdiklerinize gönül rahatlığı ile pişirebilirsiniz.

4. Kahve köpürdüğünde, fincanı ocaktan alın ve köpüğü fincana paylaştırın. Kahveyi tekrar ocağa koyun ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.

5. Kahve tekrar köpürdüğünde, fincanı ocaktan alın ve geri kalan köpüğü fincana paylaştırın.

6. Kahveyi fincana doldurun ve servis yapın.

TÜRK KAHVESİNİN YANINA YAKIŞAN EN İYİ LEZZET NEDİR?

Türk kahvesinin yanında en iyi giden tatlılar arasında baklava, lokum, şekerpare ve kurabiye gibi tatlılar yer alır. Bunların yanı sıra, Türk kahvesinin yanında tuzlu atıştırmalıklar da sunabilirsiniz. Örneğin, Türk kahvesinin yanında kuru yemiş veya çikolata ikram edebilirsiniz.