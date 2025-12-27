DOLAR
Milletvekili Alkayış'tan İHA Adıyaman Ziyareti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Mehmet Fatih Olgun ve teşkilat üyeleriyle İHA Adıyaman bürosunu ziyaret ederek kent gündemi ve yatırımları görüştü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:08
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberindeki heyetle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Görüşme ve değerlendirmeler

Ziyarette Milletvekili Alkayış’a Mehmet Fatih Olgun ile AK Parti teşkilat mensupları eşlik etti. Heyet, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelerek kent gündemi, basın faaliyetleri ve Adıyaman’da yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Alkayış, Adıyaman’da devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek şehrin her alanda gelişmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Ayrıca basının kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, İHA’nın yerel ve ulusal ölçekte güçlü bir medya kuruluşu olduğunu belirtti.

Tarafsız habercilik vurgusu

İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Adıyaman’da tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

