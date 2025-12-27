Milletvekili Alkayış'tan İHA Adıyaman Ziyareti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberindeki heyetle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Görüşme ve değerlendirmeler

Ziyarette Milletvekili Alkayış’a Mehmet Fatih Olgun ile AK Parti teşkilat mensupları eşlik etti. Heyet, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelerek kent gündemi, basın faaliyetleri ve Adıyaman’da yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Alkayış, Adıyaman’da devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek şehrin her alanda gelişmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Ayrıca basının kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, İHA’nın yerel ve ulusal ölçekte güçlü bir medya kuruluşu olduğunu belirtti.

Tarafsız habercilik vurgusu

İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Adıyaman’da tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

