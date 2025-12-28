DOLAR
Mudurnu'da Kar Yağışı Tarihi Konakları Beyaza Bürüdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesi gece başlayan karla beyaza büründü; güneşin açmasıyla tarihi konaklar ve Saat Kulesi kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:22
Mudurnu'da Kışın Beyaz İhtişamı

Bolu'nun tarihi dokusuyla ünlü Mudurnu ilçesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Dün başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezinde yoğun beyaz örtü oluşturdu.

Kartpostallık Manzaralar

Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, tarihi konaklar ve dar sokaklar kartpostallık görüntüler sundu. Sabahın ilk ışıklarıyla yağışın durması ve güneşin açması, Mudurnu'nun Osmanlı mimarisine sahip yapılarında etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.

Turistlerin Akını

Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, ilçenin simgesi olan tarihi Saat Kulesi ve çevresine akın ederek, karla kaplı sokaklarda fotoğraf ve gezinti imkanı buldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

