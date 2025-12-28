Mudurnu'da Kar Yağışı Tarihi Konakları Beyaza Bürüdü

Mudurnu'da Kışın Beyaz İhtişamı

Bolu'nun tarihi dokusuyla ünlü Mudurnu ilçesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Dün başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezinde yoğun beyaz örtü oluşturdu.

Kartpostallık Manzaralar

Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, tarihi konaklar ve dar sokaklar kartpostallık görüntüler sundu. Sabahın ilk ışıklarıyla yağışın durması ve güneşin açması, Mudurnu'nun Osmanlı mimarisine sahip yapılarında etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.

Turistlerin Akını

Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, ilçenin simgesi olan tarihi Saat Kulesi ve çevresine akın ederek, karla kaplı sokaklarda fotoğraf ve gezinti imkanı buldu.

BOLU’NUN TARİHİ DOKUSUYLA ÜNLÜ MUDURNU İLÇESİ, GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ. SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE, TARİHİ KONAKLAR VE DOĞA KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU.