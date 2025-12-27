Nazilli ve Bozdoğan'da 2,1 milyon TL'lik altyapı atağı

ASKİ'den kalıcı altyapı çözümleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki altyapı yatırım programı kapsamında Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 2 milyon 100 bin TL tutarındaki projelerle mahallelerin altyapısı güçlendiriliyor.

Çalışmanın kapsamı

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Nazilli Dallıca Mahallesi'nde içme suyu hattı yapımı, Bozdoğan Alhisar Mahallesi'nde ise drenaj hattı yenileme çalışması yürütüyor. Projeler toplam 2 bin 250 metre hat yapım ve yenileme işini kapsıyor.

Yapılan çalışmalar sayesinde altyapı sistemlerinin uzun yıllar güvenle hizmet vermesi hedefleniyor. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Özlem Çerçioğlu altyapı yatırımlarının süreceğini belirterek Aydınımızın tüm ilçelerinde altyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, uzun vadeli çözümler üreten yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.

