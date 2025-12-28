DOLAR
Nebiyan Dağı'nda Kar Keyfi: Samsun'da 20 cm'lik Beyaz Örtü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda etkili kar yağışıyla 20 santimetreye ulaşan örtü, vatandaşlara kızaklı ve neşeli anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:37
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden görüntüler

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağında etkili olan kar yağışı, bölgeye gelen vatandaşlara renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve bin 240 rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetre'ye ulaştı. Karı fırsat bilen vatandaşlar, dağa çıkarak kızaklarla kaydı.

Zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşlar, gönüllerince eğlenerek karın tadını çıkardı. Kar keyfi için bölgeye gelenler, çocukluk günlerini yeniden yaşadıklarını belirterek Nebiyan Dağı’nın güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

