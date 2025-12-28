Nebiyan Dağı'nda Kar Keyfi: Samsun'da 20 cm'lik Beyaz Örtü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden görüntüler

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağında etkili olan kar yağışı, bölgeye gelen vatandaşlara renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve bin 240 rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetre'ye ulaştı. Karı fırsat bilen vatandaşlar, dağa çıkarak kızaklarla kaydı.

Zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşlar, gönüllerince eğlenerek karın tadını çıkardı. Kar keyfi için bölgeye gelenler, çocukluk günlerini yeniden yaşadıklarını belirterek Nebiyan Dağı’nın güzel bir yer olduğunu ifade etti.

SAMSUN'UN 19 MAYIS İLÇESİNDE BULUNAN NEBİYAN DAĞI'NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, VATANDAŞLARA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI.