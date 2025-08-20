DOLAR
Neşet Ertaş'ın Kardeşine Kırşehirli Hayırseverlerden Ev Desteği

Kentsel dönüşüm nedeniyle evini terk eden Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, Kırşehirli hayırseverlerin kiraladığı eve taşındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:39
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle kirada oturduğu evinden ayrılmak zorunda kalan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, Kırşehirli hayırseverlerin desteğiyle kiralanan yeni evine taşındı.

Taşınma süreci ve destek

Poligon Mahallesi'nde yaklaşık 9 yıldır yaşayan 66 yaşındaki Ali Ertaş'ın ikamet ettiği apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Son dönemde maddi imkansızlıklarla karşılaşan Ertaş, bütçesine uygun yeni bir ev arayışına girdi.

Durumu öğrenen hemşehrileri, kayıtsız kalmayarak Ertaş için kiralık bir ev buldu. Tüm masrafları karşılanan yeni konut, Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde tutuldu ve Ertaş buraya taşınmanın mutluluğunu yaşadı.

Gazetecilere teşekkür eden Ali Ertaş, memleketi Kırşehir'den birçok kişinin yardım için aradığını belirterek, "Geniş bir ev bulamadık. Kırşehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalım' dediler. Sağ olsunlar. Yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar idare ediyoruz." diye konuştu.

Anılar: "Bozkırın Tezenesi" ile birlikte geçen yıllar

Ertaş, ağabeyi Neşet Ertaş ile paylaştıkları anılara da değinerek, "Bir konser olurdu. Ağabeyim, 'Kardeşim şu sazı hazırla, gidelim' derdi. Çoğu zaman gittik. Ankara'dan veya başka yerden konser gelirdi. Düğünler gelirdi. Birlikte giderdik. Evde, dışarıda beraberdik. Birbirimize yardımcı olurduk. O beni yormak istemezdi. Ben onu yormak istemezdim. Rahat rahat giderdik. Yıllarca rahmetli olana kadar beraber yaşadık. İzmir'de rahmetli oldu. Onu buradan aldık. Kırşehir'e götürdük. Şimdi orada günlük 200-300 kişi mezarına gelip gidiyor. Ziyaret ediyorlar. Yani cenazesinde dahi geleni gideni çok. Öyle kendini sevdiren, saydıran, sayılan bir kişiydi. Müzikleri halen çalınıyor, söyleniyor." sözleriyle duygularını aktardı.

Ali Ertaş'ın yeni evine taşınması, komşular ve memleketten gelen destek sayesinde gerçekleşirken, olay kentsel dönüşümün sosyal etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

