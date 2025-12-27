DOLAR
Oltu'da Mevsimin İlk Karı Düştü: Yer Yer 7 Santimetre

Oltu ilçe merkezinde saat 14.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrası yer yer 7 santimetreye ulaşan kar sevinç yarattı; yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:26
Sabah güneşi yerini öğle yağışına bıraktı

Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu Oltu ilçe merkezinde, öğle saatlerinden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte saat 14.00 sıralarında kar yağışı başladı.

Uzun süredir kurak geçen ayların ardından yağan kar, ilçe sakinlerini sevindirdi.

Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, yılın ilk karının bolluk ve bereket getirmesini dilerken "Bu kar kaynak sularına da can suyu oldu" şeklinde konuştu.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

