Oltu'da Mevsimin İlk Karı Düştü: Yer Yer 7 Santimetre
Sabah güneşi yerini öğle yağışına bıraktı
Sabah saatlerinde güneşli havanın hakim olduğu Oltu ilçe merkezinde, öğle saatlerinden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte saat 14.00 sıralarında kar yağışı başladı.
Uzun süredir kurak geçen ayların ardından yağan kar, ilçe sakinlerini sevindirdi.
Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı.
Vatandaşlar, yılın ilk karının bolluk ve bereket getirmesini dilerken "Bu kar kaynak sularına da can suyu oldu" şeklinde konuştu.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
