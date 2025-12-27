Osmaneli'nin Ağlan Köyü'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yılın ilk karı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle köy hayatını canlandırdı.

Kar örtüsü ve köy yaşamı

860 rakımlı Ağlan Köyüdeki evlerin çatıları ve çevresi beyaz örtü ile kaplanırken, sakinler mevsimin ilk karına sevindi. Kar yağışı, çiftçilerin göletlerine su gelmesi ve gelecek sezonda su sıkıntısının azalması yönündeki beklentileri artırdı.

Muhtarlıktan uyarı

Muhtarlık tarafından yapılan açıklamada; sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının böyle devam etmesi halinde ilerleyen saatlerde yolların karla kaplanacağı belirtilerek, dışarıdan köye gelecek misafirlerin gelirken tedbirli olmalarının istendiği bildirildi. Muhtarlık, araçlarda zincir, takoz ve çek halatı bulundurulmasının önemine vurgu yaptı.

Muhtarlığın açıklaması şöyle: Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının böyle devam etmesi sonucunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak. Dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmeleri; araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir. Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi, inşallah kar yağışı böyle devam eder de göletlerimiz dolar. Önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez.

