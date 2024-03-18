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Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek

Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak tatlı köstebek pasta! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 20:37
Özel günlerin kurtarıcısı köstebek pasta tarifi! Görünüşüyle ve tadıyla büyüleyecek

Köstebek pastanın en kolay hali bu haberde! Bütün malzemeleriyle köstebek pasta tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ

Köstebek pasta yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 tane muz ve 1 su bardağı krema. İlk olarak yumurta ve şekerler bir kap içinde köpürene kadar çırpılır. 

köstebek pasta tarifi

Daha sonra sıvı yağ ve süt eklenerek karıştırılır. Daha sonra karışımın üstüne un, kabartma tozu, vanilya eklenerek tekrar karıştırılır. Hazırlanan hamur yağlanan bir kek kalıbına dökülür. Muzlar dilimlenir ve hamurun üstüne yerleştirilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında 30-35 dakika süreyle pişirilir. Krema da mikserle çarpılır ve kek soğuduktan sonra üstüne sürülür. Tatlı soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun! 

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