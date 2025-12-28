Palandöken’de Kar ve Kayak Keyfi: Pistler Doldu Taştı

Palandöken’de Kar ve Kayak Keyfi Haftasonunu Canlandırdı

Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip Palandöken, gelen kar yağışıyla moral buldu; pistler hafta sonu kayak severlerle doldu taştı. Toz kar özelliği sayesinde sezon boyunca yüksek kalitede kar sunan merkez, ziyaretçilere ideal koşullar sağlıyor.

Pistler ve Konaklama İmkanları

Palandöken Kayak Merkezi toplamda 56 adet pist içeriyor: 30 kolay, 12 orta, 9 profesyonel (zor) ve 5 doğal pist. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi ise ek olarak 24.8 km pist sunuyor. Bu iki merkezdeki toplam pist uzunluğu 87 kmyi buluyor; en uzun parkur ise 12.5 km uzunluğunda ve başlangıç-bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre.

Bölgede dördü 4 yıldızlı, altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunuyor. Kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalarla desteklenen konaklama kapasitesi yaklaşık 6 bin kişiyi karşılıyor.

Aktiviteler ve Unutulmaz Deneyimler

Palandöken yalnızca pistleriyle değil, aynı zamanda yamaç paraşütü, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve buz duvarı tırmanışı gibi birçok heyecan verici aktiviteyle de öne çıkıyor. Ayrıca farklı kategorilerde kayak, kar voleybolu, buz tırmanışı ve snowboard yarışmaları düzenleniyor.

Güvenlik, Gece Kayak ve Yapay Kar

Çığ riskini azaltmak için gelişmiş çığ önleme sistemleri kullanılıyor ve ziyaretçilerin güvenliği ön planda tutuluyor. Kayak sezonunu uzatmak ve kar kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılan yapay kar üretim sistemi, saatte 2 bin 600 metreküp kar üretebiliyor. Pistlerin 9,2 kilometrelik bölümü aydınlatılarak gece kayak imkanı sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve Dijital Kolaylıklar

Palandöken Kayak Merkezi, ziyaretçilere bilet ve diğer hizmetleri çevrimiçi satın alma olanağı sunarak dijitalleşmeyi ilerletiyor. Tesis, aynı anda yaklaşık 15 bin kişiye kayak yapma imkanı sağlıyor. Ayrıca merkez, GSTC onaylı Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı Destinasyonu arasında yer alarak çevresel etkileri azaltma, doğal kaynakları koruma ve sosyal sorumluluk taahhütlerinde bulunduğunu belgeliyor.

