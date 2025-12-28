DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Palandöken’de Kar ve Kayak Keyfi: Pistler Doldu Taştı

Palandöken’de yoğun kar yağışıyla dolup taşan pistler, 56 adet pist, toplam 87 km parkur ve GSTC sertifikasıyla kış turizmine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:51
Palandöken’de Kar ve Kayak Keyfi: Pistler Doldu Taştı

Palandöken’de Kar ve Kayak Keyfi Haftasonunu Canlandırdı

Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip Palandöken, gelen kar yağışıyla moral buldu; pistler hafta sonu kayak severlerle doldu taştı. Toz kar özelliği sayesinde sezon boyunca yüksek kalitede kar sunan merkez, ziyaretçilere ideal koşullar sağlıyor.

Pistler ve Konaklama İmkanları

Palandöken Kayak Merkezi toplamda 56 adet pist içeriyor: 30 kolay, 12 orta, 9 profesyonel (zor) ve 5 doğal pist. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi ise ek olarak 24.8 km pist sunuyor. Bu iki merkezdeki toplam pist uzunluğu 87 kmyi buluyor; en uzun parkur ise 12.5 km uzunluğunda ve başlangıç-bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre.

Bölgede dördü 4 yıldızlı, altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunuyor. Kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalarla desteklenen konaklama kapasitesi yaklaşık 6 bin kişiyi karşılıyor.

Aktiviteler ve Unutulmaz Deneyimler

Palandöken yalnızca pistleriyle değil, aynı zamanda yamaç paraşütü, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve buz duvarı tırmanışı gibi birçok heyecan verici aktiviteyle de öne çıkıyor. Ayrıca farklı kategorilerde kayak, kar voleybolu, buz tırmanışı ve snowboard yarışmaları düzenleniyor.

Güvenlik, Gece Kayak ve Yapay Kar

Çığ riskini azaltmak için gelişmiş çığ önleme sistemleri kullanılıyor ve ziyaretçilerin güvenliği ön planda tutuluyor. Kayak sezonunu uzatmak ve kar kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılan yapay kar üretim sistemi, saatte 2 bin 600 metreküp kar üretebiliyor. Pistlerin 9,2 kilometrelik bölümü aydınlatılarak gece kayak imkanı sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve Dijital Kolaylıklar

Palandöken Kayak Merkezi, ziyaretçilere bilet ve diğer hizmetleri çevrimiçi satın alma olanağı sunarak dijitalleşmeyi ilerletiyor. Tesis, aynı anda yaklaşık 15 bin kişiye kayak yapma imkanı sağlıyor. Ayrıca merkez, GSTC onaylı Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı Destinasyonu arasında yer alarak çevresel etkileri azaltma, doğal kaynakları koruma ve sosyal sorumluluk taahhütlerinde bulunduğunu belgeliyor.

DÜNYANIN EN UZUN VE EN DİK KAYAK PİSTLERİNE SAHİP PALANDÖKEN, KAR YAĞIŞI İLE MORAL BULDU. HAFTA...

DÜNYANIN EN UZUN VE EN DİK KAYAK PİSTLERİNE SAHİP PALANDÖKEN, KAR YAĞIŞI İLE MORAL BULDU. HAFTA SONU ADETA KAYAK SEVERLERLE DOLDU TAŞTI.

DÜNYANIN EN UZUN VE EN DİK KAYAK PİSTLERİNE SAHİP PALANDÖKEN, KAR YAĞIŞI İLE MORAL BULDU. HAFTA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sosyal medyanın desteğiyle Bursa'da Kırgız-Türk düğünü
2
Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası Günlük 30 Bin Kapasiteyle Yükseliyor
3
Sakarya'da Kar Mesaisi: Yükseklerde 30 cm, Trafikte Aksamalar
4
Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
5
Adana’da Apartmanlar Arasında Tarla Satılmadı: Patatesle Üretim Sürüyor
6
Sinop Ayancık'ta Kar Yağışı: Çangal Dağı'nda Kar 30 Santimetreye Ulaştı
7
Madenşehir’de Yaban Domuzları Arpa ve Buğday Tarlasını Tahrip Etti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti