Rektör Hacımüftüoğlu ÜAK Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 2025 yılı Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlık etti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise kurul üyesi olarak toplantıda yer aldı.

Gündemde yıl sonu değerlendirmeleri yer alırken, 2026 yılına yönelik stratejik planlama çalışmaları da ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda yükseköğretimde üniversiteler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü ve önemli kararlar alındı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve ÜAK’ın Türk yükseköğretim sisteminin gelişimine sağladığı katkıları vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu, Kurul Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a misafirperverlikleri için teşekkür etti ve toplantıda görüş ve önerileriyle aktif katılım sağladı.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, üniversiteler arasında koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek; yükseköğretimde ortak politikalar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurul toplantılarında akademik kalite, eğitim-öğretim standartları, bilimsel araştırma faaliyetleri ve üniversite-toplum ilişkileri gibi alanlar ele alınıyor.

