Samsun Büyükşehir'den İç Isıtan Hizmet: 153 Restoran, Halk Ekmek ve Sıcak Çorba

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kışta vatandaşın yanında

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), hayata geçirdiği 153 restoran, halk ekmek uygulamaları ve pazar yerlerindeki sıcak çorba dağıtımlarıyla dar gelirli vatandaşların hem sofrasına hem de gönlüne dokunuyor.

153 Restoran: Uygun fiyatlı ve erişilebilir yemek

Sosyal belediyecilik uygulamalarını önceliklendiren SBB, Başkan Halit Doğan yönetiminde temel ihtiyaçlara yönelik hizmetleri sürdürüyor. Uygun fiyatlı yemek sunan 153 restoranlar sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar hizmet veriyor.

Başkan Doğan, uygulamayı şöyle özetledi: 'CHP’li belediyeler bir tane iki tane restoran yapıyor, 2 saat çalıştırıyor çok haber oluyor. Biz 153 restoranları sabah 08.00’den akşam 18.00’e kadar çalıştırıyoruz. 4 adet bu tarz restoranımız var. Daha uygun fiyatta yemek hizmeti veriyoruz. Bunlardan biri ilçe terminalinde bulunuyor. Kırsaldan gelen ve tekrar ilçelere gidecek vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte bir dürüm fiyatına karnını doyurup gidebiliyorlar. 90 TL’den yemek hizmeti veriyoruz. Bir tanesi üniversitede öğrenci ve refakatçiler tarafından kullanılıyor. Bir restoranımız Bafra’da hizmet veriyor. Bir diğerini de Çarşamba’da hizmete geçireceğiz. Bu restoranların esnafa mesafesi fazla. Kimsenin işine de sekte vurmadan faaliyet gösteriyoruz.'

Pazar yerlerinde sıcak çorba ve halk ekmek

Belediye, pazar yerlerinde ücretsiz sıcak çorba dağıtımı yapıyor; bu uygulama hem pazarcılara hem de alışverişe gelen vatandaşlara sunuluyor. Başkan Doğan, 'Soğuk kış ortamında tüm merkez pazar yerlerinde sıcak çorba ikramımız var. Hem pazarcılara hem de vatandaşlara hizmet sunuyoruz. Gönül sıcaklığında hizmetler sunmaya gayret ediyoruz,' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ilçelerde uygun fiyatlı ekmek sağlayan büfelerle hizmet veriliyor. Belediye, hem standart üretim hem de glütensiz ürünleri vatandaşlara ulaştırıyor; bu hizmet 11 adet büfe aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

UYGUN FİYATLI YEMEK HİZMETİ SUNAN 153 RESTORAN, UCUZ EKMEĞİN SATILDIĞI HALK EKMEK SATIŞ NOKTALARI VE PAZARLARDA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILAN SICAK ÇORBALAR VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLUYOR.