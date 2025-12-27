Samsun'da Yaban Hayatına Merhamet: Kızılırmak Deltası'nda İlk Yardım Ünitesi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içinde faaliyet gösteren Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, yaralı ve hasta yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkezde tedavi edilen birçok canlı, yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Bitkin bulunan kuğu titiz tedaviyle sağlığına kavuştu

Bölgede balıkçılar tarafından bitkin ve hasta halde bulunan bir kuğu, üniteye teslim edilerek detaylı muayene altına alındı. Yapılan kontrollerde vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilen kuğu, yaklaşık üç hafta süren titiz bir tedavi sürecinin ardından iyileşti ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Trabzon'dan getirilen yavru turna rehabilitasyonda

Öte yandan, Trabzon'da yaralı halde bulunan yavru turna da Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait rehabilitasyon alanına getirildi. Güçten düşmüş ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar olan yavru turnanın tedavisi, uzman ekiplerce sürdürülüyor. Turnanın tamamen iyileşmesinin ardından doğal ortamına salınması planlanıyor.

Birçok tür burada şifa buluyor

Ünitede yalnızca kuğu ve turnalar değil; ördek, leylek ve yılan kartalı gibi farklı türlerdeki yabani hayvanların da tedavileri başarıyla gerçekleştiriliyor. Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu Kuş Cenneti'nde yaralanan veya hastalanan canlılar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından büyük bir hassasiyetle koruma altına alınıyor.

Doğal dengenin korunmasına katkı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla sadece yaralı hayvanları tedavi etmekle kalmayıp, aynı zamanda doğal dengenin korunmasına ve ekosistemin sürdürülebilirliğine de katkı sağlamayı hedefliyor. Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, bölgedeki yaban hayatının korunmasında kilit bir rol üstleniyor.

